Madeira tem 62 casas à venda no segmento 'ultraluxo'

São mais de seis dezenas de casas que, na Madeira, podem ser consideradas de 'ultraluxo', segmento que custa vários milhões de euros. Segundo o mais recente estudo do portal idealista, a Madeira tem a terceira média de preços mais alta neste segmento de mercado, atrás de Porto e Lisboa, e o segundo maior aumento percentual em termos de preço, atrás do Porto (concelho) e está em primeiro no aumento percentual da oferta (182%), mas também a maior quebra na procura (-50%).

O mercado de habitação de superluxo na Madeira está, pois, a crescer a um ritmo que não tem paralelo no resto do país. Segundo os dados divulgados hoje, a oferta de imóveis com preços acima dos quatro milhões de euros na Madeira quase triplicou no último ano, chegando a cerca de 60 imóveis no início de 2026. Em simultâneo, os preços medianos deste segmento subiram 22%, para 5,5 milhões de euros.

A Madeira surge, assim, como um dos mercados de ultraluxo de crescimento mais rápido em Portugal, num universo nacional que continua a ser escasso: há pouco mais de 1.000 habitações de superluxo à venda em todo o país, com a oferta concentrada em Cascais, Lisboa e no distrito de Faro. A Madeira entra neste mapa com uma oferta ainda pequena em termos absolutos, mas com uma dinâmica que chama a atenção dos operadores do sector.

O perfil destas casas 'prime' que chegam ao mercado madeirense aponta para conceitos cada vez mais exclusivos, nomeadamente vista-mar, privacidade, arquitetura contemporânea e proximidade a serviços de alto padrão são os atributos que definem o segmento. No patamar mais alto, acima dos oito milhões de euros, a oferta é escassa ou inexistente na Madeira, tal como acontece em Lisboa, Porto e Comporta, o que delimita ainda o alcance do mercado ultraprime na ilha, diz o Idealista.

Contudo, da base de dados de 3.103 casas à venda no portal, encontramos uma habitação que supera esta fasquia dos 8 milhões de euros, mais precisamente 12.950.000 euros, numa mansão em São Gonçalo. Há ainda outras duas habitações, na mesma freguesia, que já roçam os 8 milhões, mais precisamente 7.975.000 euros

O crescimento do superluxo na Madeira acompanha uma valorização generalizada do imobiliário regional. De acordo com os dados mais recentes do INE, divulgados ontem, o valor mediano de avaliação bancária no Funchal atingiu 2.980 euros por metro quadrado em Abril de 2026, um novo máximo histórico que representa uma subida de 19% face ao mesmo mês do ano anterior e que coloca a capital madeirense entre as zonas mais valorizadas de Portugal.