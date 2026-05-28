Teerão anuncia ataque contra base norte-americana em resposta a ataque prévio

A Guarda da Revolução Islâmica iraniana anunciou hoje que lançou um ataque contra uma base aérea dos EUA em resposta a uma ofensiva norte-americana anterior contra o sul do país, enquanto decorrem negociações entre ambos os países.

"Na sequência do ataque perpetrado esta madrugada pelo Exército norte-americano contra um local próximo do aeroporto de Bandar Abbas (cidade do sul do Irão, perto do Estreito de Ormuz) com mísseis aéreos, a base aérea norte-americana, origem da agressão, foi atacada às 04:50 (01:20 TMG)", indicou a Guarda num comunicado divulgado pela agência noticiosa Tasnim, ligada ao corpo militar.

O comunicado não especifica a localização da base norte-americana.

"Esta resposta é um aviso sério para que o inimigo saiba que a agressão não ficará impune e que, caso se repita, a nossa resposta será ainda mais contundente", acrescenta o texto.

Anteriormente, funcionários citados pela imprensa norte-americana referiram que as forças armadas dos EUA tinham atacado instalações no sul do Irão e abatido quatro drones lançados contra navios norte-americanos, numa operação reivindicada como um ato de "autodefesa".

Na sequência deste incidente e antes de anunciar o ataque contra a base aérea norte-americana, o Irão informou que tinha bloqueado a passagem pelo Estreito de Ormuz a quatro embarcações dos EUA, segundo a Tasnim.

"Fontes militares indicam que, no incidente ocorrido esta madrugada em Bandar Abbas, quatro embarcações tentaram atravessar o Estreito de Ormuz sem autorização e foram obrigadas a parar e regressar após tiros de aviso da Marinha iraniana", relatou a agência iraniana.

O Irão e os Estados Unidos completam hoje três meses de guerra, com negociações em curso para pôr fim ao conflito e reabrir Ormuz, ponto-chave para o comércio energético mundial.