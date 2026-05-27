Casa Pia cede bilhetes ao Torreense mas restringe bancada a sócios no jogo decisivo

O Casa Pia assegurou hoje a cedência dos bilhetes previstos ao Torreense, para o jogo decisivo de acesso à I Liga de futebol, na quinta-feira, mas confirmou à Lusa ter restringido uma bancada aos seus sócios.

Contactada pela Lusa, fonte oficial do clube lisboeta confirmou que a bancada central nascente do Estádio Municipal de Rio Maior vai estar aberta, na segunda mão do play-off de acesso ao primeiro escalão, mas com lugares exclusivamente disponíveis para os sócios do Casa Pia.

Casa Pia, 16.º e antepenúltimo da I Liga, e Torreense, terceiro da II Liga e que no domingo se tornou no primeiro clube fora do principal escalão a erguer a Taça de Portugal, vão voltar a encontrar-se na quinta-feira, a partir das 20:00, depois da igualdade 0-0 em Torres Vedras.

A mesma fonte explicou à Lusa que a bancada nascente "não se encontra fechada", mas os bilhetes "não estão disponíveis para venda ao público em geral".

"O Torreense recebeu os 5% de bilhetes a que tem direito, mais 100 bilhetes de categoria 1 e 50 convites conforme previsto no regulamento das competições", assegurou a mesma fonte, aludindo a ingressos para a bancada principal do recinto.

As restantes bancadas, nos topos, vão estar vedadas ao público, apesar de terem sido utilizadas durante vários jogos ao longo da temporada.

De acordo com o sítio oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), o Estádio Municipal de Rio Maior, que tem sido casa do emblema de Pina Manique desde o regresso ao primeiro escalão, tem capacidade para 6.984 espetadores.

O Casa Pia está há quatro épocas consecutivas no principal escalão, ao qual regressou depois da inédita presença em 1938/39, enquanto o Torreense esteve em seis ocasiões entre os 'grandes', tendo sido despromovido nas três últimas, 1991/92, 1964/65 e 1958/59.

O jogo entre Casa Pia e Torreense, que tem início marcado para as 20:00 e vai ser arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria, marca também o fim da carreira do defesa central dos 'gansos' José Fonte, aos 42 anos, após conquistar o inédito título europeu ao serviço de Portugal, em 2016, e a primeira edição da Liga das Nações, em 2019.