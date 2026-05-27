"Machico precisa de um projecto global e integrado de valorização do Parque Desportivo de Água de Pena, não de obras para fazer manchetes"

Embora saudando a intervenção anunciada para o Parque Desportivo de Água de Pena – sobretudo nas áreas relacionadas com a segurança, acessibilidades, sanitários e espaços de circulação, algo que sempre foi defendido pelo PSD – e reconhecendo que qualquer solução que reforce as condições de segurança e permita a utilização desta Infraestrutura merece ser valorizada, os vereadores do PSD eleitos à Câmara Municipal de Machico reiteraram, hoje e na sequência da reunião de Câmara, a sua preocupação perante uma obra que representa apenas uma solução pontual e limitada para um problema muito mais profundo, criado por anos de inação da governação socialista no concelho.

“Na sequência da notícia que dava conta do investimento superior a 400 mil euros anunciado pela autarquia para aquela infraestrutura desportiva, apresentamos uma proposta de recomendação que apontava para a elaboração de um Projecto Global e Integrado de reorganização, requalificação e rejuvenescimento do Parque Desportivo de Água de Pena e de toda a sua envolvente, infelizmente chumbada pelo Executivo, porque estamos conscientes de que tanto no seu valor quanto no seu objetivo esta intervenção está longe de corresponder à reabilitação integral que se impõe neste espaço”, afirmam os vereadores, lembrando que o que está em causa é uma ação limitada e essencialmente correctiva, motivada pelo estado de degradação a que aquela infraestrutura foi votada ao longo dos últimos anos.

Conforme sublinha o PSD, “esta iniciativa surge, agora, não por visão estratégica da autarquia, mas, claramente, à boleia da perspetiva de um investimento privado superior a três milhões de euros naquela zona, o que demonstra que a Câmara reage às circunstâncias e tenta recuperar o tempo perdido através de medidas avulsas e de forte componente propagandística, em vez de liderar o desenvolvimento do concelho com planeamento e antecipação”.

Diz Luís Ferreira, que esta intervenção da Câmara é insuficiente e não deixará de denunciar a falta de visão e o atraso acumulado que hoje obrigam a intervenções mínimas em equipamentos que deveriam estar plenamente valorizados e ao serviço dos machiquenses.

Segundo nota à imprensa, os vereadores recordam que o Governo Regional entregou à Câmara Municipal de Machico a gestão daquele espaço em excelentes condições, lamentando que uma infraestrutura de enorme importância para Água de Pena, para Machico e para toda a Região tenha sido progressivamente deixada ao abandono. Aliás, sublinham, “julgamos que o Governo Regional não pode ficar dissociado deste processo, porque o Parque Desportivo de Água de Pena possui relevância regional e deve integrar uma estratégia conjunta de valorização entre a autarquia e o executivo madeirense”.

“Aquilo que Machico necessita é de um verdadeiro projeto global e integrado de valorização do Parque Desportivo de Água de Pena e de toda a sua envolvente, definindo uma visão clara para o futuro daquele espaço, as suas valências desportivas, recreativas e turísticas, bem como um plano de execução faseado, financeiramente responsável e articulado com as necessidades do concelho”, defende a vereação Social-democrata, deixando claro que, ao contrário do PS, “que nunca apresentou aos machiquenses uma proposta concreta para o futuro do Parque Desportivo de Água de Pena, o PSD assumiu esse compromisso de forma clara durante a campanha eleitoral, defendendo um projeto de reabilitação global e de valorização integral daquele espaço”.

Mais uma vez, prosseguem os vereadores, o executivo socialista revela falta de estratégia, ausência de planeamento e incapacidade de pensar o desenvolvimento do concelho a médio e longo prazo e, tal como desde a primeira hora, “defendemos que Machico merece mais do que intervenções pontuais e medidas de fachada, merece uma política séria de valorização das suas infraestruturas e do seu potencial desportivo e social”.

Entre as prioridades identificadas pelo PSD estão a recuperação integral da Estrada da Queimada nos dois sentidos, a criação de uma ligação pedonal segura junto ao mar entre São Roque e a zona Este do parque, bem como a aposta na mobilidade suave, caminhadas e espaços de promoção da saúde e bem-estar da população. Nesta lógica e para os vereadores do PSD, é fundamental avançar com um plano integrado que garanta segurança rodoviária, acessibilidade pedonal, valorização da frente-mar e melhores condições para a prática desportiva e caminhadas, promovendo simultaneamente qualidade de vida e atractividade turística.