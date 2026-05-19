Parque de Santa Catarina 'em flor' convida a passeio antecipando o Dia dos Jardins

O Parque de Santa Catarina, localizado entre a Avenida do Infante e a Avenida Sá Carneiro, no Funchal, encontra-se florido, num convite para um passeio, antecedendo o Dia dos Jardins, que se celebra a 25 de Maio.

O espaço dispõe de uma área de 36.000 m² e trata-se de um dos parques verdes mais frequentados da capital madeirense, fruto da sua centralidade, mas não só. "Aqui, os visitantes encontram um relvado amplo, envolvido por canteiros que albergam um sem-número de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas oriundas dos quatro cantos do Mundo. Além disso, o Parque de Santa Catarina dispõe de uma pequena lagoa com uma ilha, criada para que as aves que aqui vivem possam repousar e nidificar", aponta a Câmara Municipal do Funchal.

O Parque de Santa Catarina foi criado em 1966 e conta com as estátuas evocativas do Infante D. Henrique e de Cristóvão Colombo, bem como com a Capela de Santa Catarina.