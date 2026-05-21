No seu discurso para todos os presentes no jantar comemorativo do Dia do Dia do Empresário Madeirense, o ministro adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, destacou a importância dos empresários e que a reforma do Estado é tudo menos teoria.

“A reforma do estado não é teorizar, não é criar teorias e conceitos é, antes, facilitar e simplificar e vida aos cidadãos e empresas. É isso que pretendemos com a reforma do estado E isso assenta em dois pilares: da simplificação e digitalização. É uma guerra contra a burocacria. Por outro lado, a reforma do estado assenta na confiança e responsabilidade”, sublinhou Gonçalo Matias, que elogiou o caminho que a Madeira está a seguir. "Quero enaltecer os brilhantes resultados na Madeira no desemprego e na tecnologia."

No jantar, as distinções foram atribuídas às empresas à JM Empresa, à Eustáquio Fernandes e Filhos, S.A. e à GS Lines, pela resiliência demonstrada ao longo dos anos.

Na ocasião foram também distinguidos os empresários Sandro Freitas, CEO da Fisioclinic, e Roland Bachmeier, CEO do grupo Galo Resort Hotels