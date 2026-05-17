Nuno Melo reeleito presidente do CDS-PP com 89,7% dos votos

Nuno Melo foi hoje reeleito presidente do CDS-PP, com a sua comissão política nacional a obter 89,7% dos votos dos delegados ao 31.º congresso do partido.

De acordo com informação disponibilizada à Lusa pela comissão organizadora do Congresso, a lista para a comissão Política nacional obteve 525 votos favoráveis, 41 brancos e 19 nulos, de um total de 585 delegados votantes.

Os novos membros foram eleitos por 89,7% dos votos, com 7% de votos brancos e 3,2% de votos nulos.

Madeira reforça posições no CDS Nacional O CDS Madeira viu reforçado o seu peso institucional no CDS nacional depois do 32.º Congresso, que se realizou este fim-de-semana, em Alcobaça. A conclusão parte da estrutura regional, que elegeu representantes em todos os órgãos do partido com 8 dirigentes.

Os resultados foram conhecidos pelas 14:00, depois de os delegados terem votado para eleger os novos órgãos durante a manhã.

No último congresso que decorreu em Viseu, em 2024, a comissão política de Nuno Melo tinha obtido 89,3% dos votos dos delegados.

Os resultados foram depois anunciados pelo presidente da Mesa do Congresso na sessão de encerramento da reunião magna, que arrancou pelas 13:35, com cerca de uma hora de atraso face ao que estava previsto no programa, e termina hoje em Alcobaça.

Os novos eleitos subiram ao palco para tomar posse.

A lista de conselheiros nacionais, que é liderada pelo antigo líder parlamentar do CDS Nuno Magalhães, teve 529 votos favoráveis (90,4% dos votos), 39 votos brancos (6,7%) e 17 votos nulos (2,9%).

A mesa do conselho nacional teve 536 votos favoráveis (91,6%), 36 brancos e 13 nulos.

A mesa do congresso, que continuará a ser presidida por José Manuel Rodrigues, que é também líder do CDS/Madeira, foi eleita com 540 favoráveis, 33 brancos e 12 nulos.

O conselho nacional de jurisdição contou com 542 votos favoráveis, 32 brancos e 11 nulos, enquanto o conselho nacional de fiscalização foi eleito com 536 votos favoráveis, 34 brancos e 15 nulos.