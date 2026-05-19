PS apresenta voto de saudação às entidades que promovem a não discriminação

Paulo Cafôfo apresentou um voto de saudação a todas as entidades e pessoas que promovem e garantem a não discriminação. Um voto que surge no âmbito do Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia.

Um voto que tem o apoio do JPP que, através de Jéssica Teles lembrou a necessidade de garantir direito fundamentais.

Sara Madalena, do CDS, que também apoia o voto de saudação, afirmou que o "o dia mais feliz seria quando não fosse necessário falar destas questões".

Gonçalo Maia Camelo, da IL defende o direito à afirmação de cada pessoa, sem discriminações e garante que os direitos fundamentais não podem ficar dependentes de quem governa.

Vera Duarte, do PSD, afirmou que a "defesa da dignidade humana" não pertence a ninguém, "muito menos ao PS". "A igualdade não começa nem termina no PS". O voto, diz, é um ataque a outros partidos. A deputada do PSD não aceita que se transformem "causas humanas em instrumentos partidários".

Miguel Castro, do CH, começa por dizer que o seu partido respeita "a dignidade de todas as pessoas" mas que isso não implica "adesão obrigatória a todas as agendas". O PS, diz, transforma uma questão de "respeito humano" numa questão partidária.