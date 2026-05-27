Quarteto Maynframe fundado por madeirense dá hoje concerto em Londres
Hoje, o quarteto Maynframe, fundado pelo violinista madeirense Filipe Abreu, dá um concerto na Fitzrovia Chapel, em Londres, entre as 18 e as 21 horas.
O violinista madeirense Filipe Abreu, radicado em Londres, explicou ao DIÁRIO que este evento é organizado pela Serpentine III, onde o quarteto fará a segunda parte do evento, interpretando o 'Quinteto de Schubert em Dó maior D956'.
O quarteto é composto por Filipe Abreu no primeiro violino, Tiago Silva no segundo violino, Theodore Chung Lei na viola e Mikolaj Piszczorowicz no violoncelo.
O evento, organizado pela Serpentine III, apresenta o DuoVona e o Quinteto Maynframe, e irá explorar temas relacionados com a natureza cíclica da vida e da morte e o profundo mistério que a envolve. A noite começará com uma selecção de duos de guitarra modernos, incluindo obras originais e arranjos, bem como a estreia mundial de uma nova peça de Zahrah Hutton, inspirada na música electrónica drum and bass.
A noite terminará com a profunda obra de câmara final de Schubert, o 'Quinteto para Violoncelo', com cerca de uma hora de duração. Concluída apenas dois meses antes da morte do compositor, a obra representa um jovem génio no auge das suas capacidades, confrontando a própria mortalidade e traduzindo-a numa peça musical simultaneamente comovente e inspiradora.
A noite contará ainda com cenografia e dramaturgia de Purdey Williams.
Sobre o Maynframe
Quarteto de cordas formado em Maio de 2025 por um grupo de músicos multinacionais de todo o Mundo. Os membros são individualmente talentosos, tendo conquistado múltiplas bolsas de estudo e apoios ao longo da sua formação, e sendo premiados em competições internacionais. Apresentaram-se em festivais internacionais como o Festival Internacional de Edimburgo, o Festival de Sion, o Festival de Aldeburgh e o Festival de Música de Lerici, bem como na BBC Radio 3, na Antena 2 e na Rádio Polaca S2. Os principais palcos onde se apresentaram incluem o Wigmore Hall, o Barbican, a Casa da Música, o deSingel, o Palácio Nacional da Cultura Sofia, o Southbank Centre, o Harpa Reykjavik e o Snape Maltings. Alguns membros do quarteto gravaram também álbuns nas editoras Onyx Classics, Toccata Classics, Deux-Elles, Métier e Luminate Records, com críticas favoráveis na Gramophone, British Music Society, Classical Music Daily, Brazen Head e Fanfare.
O quarteto está actualmente em formação na Academia de Quartetos de Cordas da Holanda, sob a orientação do Quatuor Danel, e fez a sua estreia em Janeiro de 2026 na Fundação Louis Vuitton, em Paris. Já participaram em várias residências artísticas na Europa, nomeadamente na Bélgica, no Reino Unido e em França, e iniciarão ainda este ano os seus estudos com o Quartetto di Cremona no Programa Avançado de Quartetos de Cordas Stauffer, em Cremona, Itália.