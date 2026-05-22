PSP regista 73 acidentes rodoviários na última semana

O Comando Regional da Madeira da PSP registou 73 acidentes rodoviários na Região Autónoma da Madeira entre os dias 15 e 21 de Maio, dos quais resultaram 27 feridos ligeiros e não houve vítimas mortais nem feridos graves.

De acordo com o balanço divulgado, o concelho do Funchal voltou a concentrar o maior número de ocorrências, com 25 acidentes e 13 feridos ligeiros. Seguiram-se Santa Cruz, com 12 acidentes, e Ribeira Brava, com oito.

No total, foram contabilizados seis acidentes em Câmara de Lobos, seis em Machico, seis em Santana, quatro em Porto Moniz, três na Calheta, dois na Ponta do Sol e um em São Vicente. No Porto Santo não foram registados acidentes durante o período em análise.

Quanto à tipologia dos acidentes, as colisões foram as ocorrências mais frequentes, representando 52 dos casos registados. Houve ainda 11 despistes, cinco atropelamentos e cinco acidentes classificados como “outros”.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP efectuou várias operações que culminaram na detenção de sete pessoas por crimes relacionados com a condução. Segundo a autoridade policial, seis detenções ocorreram por condução sob o efeito do álcool e uma por crime de desobediência, relacionado com o incumprimento da proibição de conduzir nas 12 horas subsequentes a um teste de alcoolemia com resultado igual ou superior a 1,20 g/l.