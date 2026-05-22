Festa da Diversidade Cultural celebra união entre comunidades na Madeira

A Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa inaugurou, esta tarde, a Festa da Diversidade Cultural, que decorre no Centro Cívico de São Martinho, no Funchal.

Na abertura do evento, o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, destacou a multiculturalidade como "uma das maiores riquezas da Região Autónoma da Madeira", sublinhando o contributo das comunidades estrangeiras para o desenvolvimento da Madeira.

O responsável defendeu ainda a importância da interculturalidade e do respeito pela diversidade, numa iniciativa que reúne várias comunidades residentes na Região através da música, dança, gastronomia e tradições culturais.

Para os madeirenses e para os não madeirenses, a Madeira é casa Sancho Gomes, director regional das Comunidades e Cooperação Externa

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Morreu o Conselheiro das Comunidades José Luiz da Silva Morreu esta manhã, aos 81 anos de idade, José Luiz da Silva, Conselheiro das Comunidades Madeirenses na África do Sul.

Não obstante, no início da sua intervenção, Sancho Gomes prestou homenagem a José Luís Silva, antigo conselheiro das comunidades na África do Sul, recentemente falecido. O director regional recordou o trabalho desenvolvido ao longo de 11 anos em defesa da comunidade madeirense e luso-sul-africana, descrevendo-o como "um homem de voz insubmissa, sempre empenhado em transformar a realidade".