Sobre para 10 número de mortos em ataque com drones ucranianos em Starobilsk

Pelo menos 10 pessoas morreram, 38 ficaram feridas e 11 estão desaparecidas após um ataque com drones ucranianos contra uma escola secundária numa região do leste da Ucrânia controlada pela Rússia, informou hoje o governador regional nomeado por Moscovo.

"As equipas de socorro passaram a noite a remover os escombros em Starobilsk", cidade onde ocorreu o ataque na noite de quinta para sexta-feira, adiantou Leonid Passetchnik nas redes sociais.

Segundo o governador regional, "infelizmente, as esperanças não se concretizaram e o número de vítimas subiu para dez".

Na sexta-feira, Kiev negou que o seu ataque tenha visado civis.

Segundo as autoridades russas, 86 jovens com idades entre os 14 e os 18 anos encontravam-se num dormitório de vários andares, que ruiu na sequência de um ataque durante a noite em Starobilsk, uma cidade com cerca de 16.000 habitantes situada na região ucraniana de Lugansk (este), cuja anexação é reivindicada por Moscovo.

O Presidente russo, Vladimir Putin, após um minuto de silêncio transmitido pela televisão na sexta-feira, considerou que este ataque "não foi acidental" e decorreu "em três ondas, com 16 drones a visar o mesmo local".

Também na sexta-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou quaisquer ataques contra civis e infraestrutura civil, "onde quer que ocorram", na sequência da ofensiva ucraniana em Lugansk.

"Acompanhamos com preocupação as notícias do ataque ocorrido durante a noite contra um prédio universitário e um dormitório na cidade de Starobilsk, na região de Lugansk, na Ucrânia, sob ocupação temporária da Federação Russa, que resultou em múltiplas mortes e feridos, incluindo crianças", afirmou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

"Condenamos veementemente quaisquer ataques contra civis e infraestrutura civil, onde quer que ocorram. Como o secretário-geral já destacou repetidamente, tais ataques são proibidos pelo direito internacional humanitário e devem cessar imediatamente", acrescentou, em declarações à imprensa.

Entretanto, um incêndio deflagrou num depósito de petróleo em Novorossiysk, na costa do mar Negro, sul da Rússia, após um ataque de drones ucranianos, anunciaram hoje as autoridades locais.

"Detritos de drones caíram e causaram um incêndio no depósito de petróleo. Vários prédios técnicos e administrativos pegaram fogo. Fragmentos de drones também caíram no local do terminal de petróleo", escreveu o presidente da Câmara de Novorossiysk, Andrei Kravchenko, na plataforma de mensagens Telegram.

O ataque deixou duas pessoas feridas, acrescentou, especificando que equipas de resgate e serviços especializados encontram-se no local.

Localizado na extremidade de vários oleodutos que transportam petróleo do sul da Rússia e do mar Cáspio, o terminal de petróleo de Novorossiysk é um dos principais pontos de exportação de hidrocarbonetos daquele país.

Em resposta aos bombardeamentos militares russos que já duram mais de quatro anos, a Ucrânia ataca regularmente alvos na Rússia, alegando visar tanto instalações militares quanto de energia, a fim de reduzir a capacidade de Moscovo de financiar a ofensiva.