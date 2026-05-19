Limpeza de praia transforma-se numa instalação artística colectiva

Uma limpeza de praia transformou-se numa instalação artística colectiva. Foi desta forma que terminou no Funchal o projecto internacional Erasmus+ 'Art for Earth', organizado pelo Art Center Caravel e pelo ARTHubMadeira, reunindo artistas, performers, educadores e gestores culturais de diferentes países em torno da sustentabilidade, da arte contemporânea e da consciência ecológica.

Segundo nota à imprensa, o projecto, desenvolvido em parceria entre organizações de Portugal e da Polónia — Art Center Caravel / ARTHubMadeira, Muzo Studio e Fundacja Herbateka — trouxe à Madeira uma intensa semana de workshops, experiências artísticas e ações comunitárias ligadas à eco-art e às práticas sustentáveis.

Refere ainda que o momento central do projecto aconteceu durante uma acção de limpeza de praia realizada em colaboração com a Madeira Friends International Community. Ao longo da actividade, os participantes recolheram resíduos deixados na costa do Funchal — plásticos, garrafas, cordas, fragmentos esquecidos pelo oceano e objetos abandonados — que mais tarde deram origem a uma instalação eco-artística coletiva apresentada no Art Center Caravel e no ARTHubMadeira.

Adianta também que os materiais encontrados foram transformados em linguagem visual, criando uma obra que procura não esconder o problema ambiental, mas torná-lo impossível de ignorar.

“Quando começámos a recolher resíduos na praia, percebemos rapidamente que não estávamos apenas a limpar um espaço — estávamos também a recolher histórias, vestígios e consequências do modo como tratamos o planeta. Parte desses materiais transformou-se numa instalação artística colectiva porque acreditamos que a arte pode ajudar as pessoas a olhar para os problemas ambientais de uma forma mais emocional, humana e consciente. Gostaríamos que esta obra funcionasse não apenas como um objecto artístico, mas como um convite à reflexão sobre sustentabilidade, responsabilidade e cuidado com o oceano e com a Terra”, partilha a equipa do projecto 'Art for Earth'.

Entre os elementos mais simbólicos da instalação surgiu também uma “mensagem na garrafa”, onde cada participante deixou pensamentos, desejos e reflexões sobre o futuro da Terra, da sustentabilidade e da relação humana com o ambiente.

Ao longo da semana, os participantes exploraram novas formas de criação através de workshops dedicados à produção de tintas sustentáveis, pigmentos naturais e pigmentos florais, utilizando elementos orgânicos, flores, terra e materiais naturais como ferramentas artísticas.

As actividades incluíram igualmente visitas e encontros em espaços sociais como a Sociohabitafunchal, E.M., reforçando a ideia de que sustentabilidade não existe apenas na arte, mas também na construção de relações humanas mais conscientes, inclusivas e colaborativas.

O projecto contou ainda com a participação da UMAR Madeira, da ARTE.M — Associação Artística e Cultural na Madeira — e de estagiários internacionais provenientes de França, Roménia e Itália.

Ao todo, o projecto reuniu na Madeira 25 artistas, performers, músicos, estudantes de arte e gestores culturais de seis países, transformando o Funchal num espaço vivo de criação ecológica, colaboração internacional e reflexão artística sobre o futuro do planeta.

A mesma nota refere que mais do que um projecto artístico, 'Art for Earth' procurou mostrar que a sustentabilidade começa muitas vezes nos pequenos gestos — limpar uma praia, reutilizar um objecto abandonado ou criar um espaço de diálogo através da arte.