Fogo em viatura no Túnel da Alforra na Via Rápida

O incidente ocorrido esta manhã na Via Rápida, afinal não foi bem um acidente, mas sim um incêndio numa viatura.

De acordo com o que pudemos apurar, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos mobilizaram dois meios e elementos para resolver uma situação que ocorreu já dentro do Túnel da Alforra, no sentido Machico - Ribeira Brava.

O fogo foi rapidamente combatido e não causou feridos, estando a via condicionada neste momento, causando um congestionamento de 2 km de extensão.

Está em fase de resolução e alívio do trânsito.