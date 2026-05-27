Fogo em viatura no Túnel da Alforra na Via Rápida
O incidente ocorrido esta manhã na Via Rápida, afinal não foi bem um acidente, mas sim um incêndio numa viatura.
De acordo com o que pudemos apurar, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos mobilizaram dois meios e elementos para resolver uma situação que ocorreu já dentro do Túnel da Alforra, no sentido Machico - Ribeira Brava.
O fogo foi rapidamente combatido e não causou feridos, estando a via condicionada neste momento, causando um congestionamento de 2 km de extensão.
Está em fase de resolução e alívio do trânsito.
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