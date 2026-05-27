Acidente à saída do Túnel da Alforra
Ocorreu um acidente esta manhã na Via Rápida, à saída da Via Rápida na zona da Alforra, antes do Túnel da Alforra, no sentido Machico - Ribeira Brava.
A esta hora, é a única indicação que temos, tendo o acidente ocorrido antes das 8h00 e que está a condicionar fortemente o trânsito, que já tem quase 2 km de congestionamento.
Nas restantes vias e acessos o trânsito decorre dentro da normalidade habitual
