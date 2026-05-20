Valter Correia espera que "seja desta vez" que se resolve o problema do túnel de João Delgado

Valter Correia fez a intervenção de abertura no período antes da ordem do dia, abordando a questão do túnel João Delgado, no Porto Moniz.

O deputado social-democrata não tem dúvidas de que é urgente garantir a segurança de quem circula na estrada do Seixal, mas lembra as "vicissitudes" que atrasaram uma obra que, já quando era autarca, defendeu.

Imprevistos detectados na fase de projecto e, mais tarde, o desabamento da muralha da ETAR do Seixal, obrigaram a atrasar a obra.

O túnel, junto a Véu da Noiva, continua a ser motivo de apreensão, com derrocadas sucessivas.

Valter Correia destacou o facto de o concurso para a obra já ter sido lançado e o Governo Regional promete iniciar a obra no próximo ano.

"Todos esperamos que seja desta vez", conclui.