Diversidade cultural em celebração

O Centro Cívico de São Martinho, no Funchal, está a ser palco hoje do segundo dia da Festa da Diversidade Cultural, uma iniciativa organizada pela Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa do Governo Regional da Madeira, em parceria com a Freguesia de São Martinho.

O evento, que reune dezenas de artistas e grupos representativos das comunidades residentes na Região, numa tarde e noite de sábado de celebração da multiculturalidade, está ainda em andamento e, se for ainda a tempo, pode passar por lá. A festa, com música dançante, decorrerá até à meia-noite.

O programa arrancou às 15h30 com o Sopra Lá, seguido do Plano Três. Pelas 16h00 subiu ao palco Leonardo Lima e Akú, dando depois lugar a Klaudio Hoshai. A tarde ficou ainda marcada por uma demonstração de Capoeira, antes de os 4 Cantos e Niga Marinho aqueceram o ambiente ao final da tarde.

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Já ao anoitecer, o BIMA deu entrada para uma segunda metade do alinhamento ainda mais intensa, com Nasti Limpet e Pixx Pedro em actuação conjunta. A noite prosseguiu com as Triova Voices e El Corazón Mariachi, que levaram ao palco os sons e a energia do mariachi mexicano. O Aoakaso e João Vinagre foram os últimos nomes a actuar ao vivo, antes de DJ Daniel Caires e DJ Danny Love fecharem a festa.