Siga aqui em directo a final da Taça da Madeira em futebol
O SC Santacruzense e o CD Nacional disputam, pelas 17 horas deste domingo, a final da Taça da Madeira de futebol senior, no Estádio de Câmara de Lobos, inspirada nos modelos históricos que marcaram gerações e eternizaram conquistas.
"Uma recriação que homenageia o passado, respeita a tradição e reforça a grandiosidade da Prova Rainha do futebol regional", conforme destaca a Associação de Futebol da Madeira.
SC Santacruzense e CD Nacional disputam hoje final da Taça da Madeira
O SC Santacruzense e o CD Nacional disputam, pelas 17 horas deste domingo, a final da Taça da Madeira de futebol senior. O jogo será disputado no Estádio de Câmara de Lobos e terá transmissão pela AFM TV (no Youtube) e no canal 79 de MEO. Pode também acompanhar em directo, em formato televisivo na plataforma dnoticias.pt em parceria com a TV Madeira.