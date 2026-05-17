Siga aqui em directo a final da Taça da Madeira em futebol

O SC Santacruzense e o CD Nacional disputam, pelas 17 horas deste domingo, a final da Taça da Madeira de futebol senior, no Estádio de Câmara de Lobos, inspirada nos modelos históricos que marcaram gerações e eternizaram conquistas.

"Uma recriação que homenageia o passado, respeita a tradição e reforça a grandiosidade da Prova Rainha do futebol regional", conforme destaca a Associação de Futebol da Madeira.