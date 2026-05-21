Campeão Flamengo ganha e segue para os 'oitavos' da Libertadores, Palmeiras perde

O Flamengo, treinado pelo português Leonardo Jardim, qualificou-se para os oitavos de final da Taça Libertadores de futebol, ao vencer o Estudiantes por 1-0, enquanto o Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, perdeu pela mesma margem com o Cerro Porteño.

Um golo marcado aos 65 minutos pelo avançado Pedro foi suficiente para o Flamengo, campeão em título, se impor na quarta-feira na receção à equipa argentina, em jogo da quinta jornada do Grupo A, no qual consolidou a liderança e garantiu que terminará num dos dois primeiros lugares, os únicos que proporcionam o acesso aos 'oitavos'.

O Palmeiras, segundo classificado no Grupo F, também poderia ter assegurado antecipadamente o apuramento para a fase a eliminar, mas perdeu em casa com os paraguaios do Cerro Porteño, que marcaram o único golo encontro por intermédio do avançado argentino Pablo Vegetti, aos 48 minutos, e subiram ao comando da 'poule', assegurando igualmente a presença nos oitavos de final.