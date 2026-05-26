PSP investiga tiroteio em cemitério de Ramalde no Porto

A PSP está a investigar um tiroteio ocorrido hoje junto ao cemitério de Ramalde, no Porto, adiantou à Lusa fonte policial, acrescentando que o incidente não provocou feridos e que o suspeito se colocou em fuga.

O alerta para o tiroteio foi dado ao final da tarde de hoje e quando as forças policiais chegaram ao local, o suspeito já se tinha colocado em fuga.

Fonte da PSP do Porto referiu à Lusa que tem na sua posse a matrícula do carro usado pelo suspeito e que estão a decorrer investigações.

Segundo as primeiras informações, o incidente ocorreu num funeral, num contexto de quezílias familiares, acrescentou a mesma fonte.