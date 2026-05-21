Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, sexta-feira, 22 de Maio de 2026

Sindicato da PSP arrasa gestora do aeroporto

Associação acusa ANA/Vinci de subordinar a segurança interna aos “critérios económicos” das ‘low cost’ e considera que o reforço de apenas 20 agentes é insuficiente face aos picos de tráfego. Ryanair criticada por querer suspender até Setembro novo sistema de controlo fronteiriço. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira.

Novos desafios globais

Fiscalidade competitiva, inovação, IA e reconfiguração do poder marcaram debate do Dia do Empresário, da ACIF. Ministro Gonçalo Matias destacou os bons resultados da Madeira no desemprego e nas tecnologias, numa cerimónia que homenageou empresas e empresários, ontem à noite, no Savoy Palace.

Defesa de Calado promete rebater “indícios” apontados pelo MP

Advogado Paulo Sá e Cunha critica demora do inquérito e sublinha que o Ministério Público “perdeu recurso” das medidas de coacção

Ronaldo sagra-se campeão da Liga saudita

PJ investiga fogo que destruiu AL no Funchal

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.