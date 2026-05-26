Justiça iraniana suspende órgão que ordenou reposição da Internet

O poder judicial iraniano suspendeu hoje o órgão presidencial que ordenou o restabelecimento do acesso à Internet no Irão, suspenso pelas autoridades depois dos ataques lançados pelos Estados Unidos e por Israel contra o país.

Segundo o portal Mizan, ligado ao sistema judicial iraniano, a decisão foi tomada após "a apresentação de queixas", sem que tenham sido avançados mais detalhes sobre a natureza dessas denúncias ou sobre as entidades envolvidas.

A nova suspensão surgiu um dia depois de o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ter ordenado ao Ministério das Comunicações o levantamento das restrições impostas ao acesso à Internet.

As autoridades iranianas tinham justificado essas limitações com razões de segurança nacional, incluindo alegadas ameaças de espionagem, ataques cibernéticos contra infraestruturas críticas e riscos de perturbação de serviços públicos essenciais.

As restrições intensificaram-se depois da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra alvos iranianos, num contexto de forte agravamento da tensão regional.

O portal Mizan não esclareceu se a decisão judicial implica o restabelecimento imediato das restrições à Internet em todo o território iraniano.

As autoridades iranianas tinham restringido fortemente o acesso à Internet durante os protestos desencadeados pela crise económica e pela deterioração das condições de vida no país.

Segundo dados oficiais divulgados por Teerão, os confrontos e a repressão causaram a morte de 3.117 pessoas, entre civis e membros das forças de segurança.

No entanto, a ONG Human Rights Activists in Iran, com sede nos Estados Unidos, elevou no seu mais recente balanço o número total de mortos para mais de 7.000.