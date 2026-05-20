Líder supremo iraniano insta população a ter mais filhos

O líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, que não aparece em público desde a sua nomeação em março, apelou ontem à noite aos iranianos para aumentarem a taxa de natalidade para o bem do país.

"Ao procurar seriamente a política de crescimento populacional adequada e necessária, a grande nação do Irão poderá desempenhar um papel importante e alcançar avanços estratégicos no futuro", pode ler-se, em excertos de uma carta publicada na rede social X.

O líder respondeu desta forma a uma carta conjunta de grupos da sociedade civil que trabalham com questões demográficas.

"Esperamos que os seus esforços dedicados (...) conduzam a resultados frutíferos, se Deus quiser", acrescentou, de acordo com uma versão mais longa do seu texto transmitida pela emissora estatal Irib.

O líder supremo, que terá sido ferido nos ataques aéreos do primeiro dia da guerra no Médio Oriente que mataram o seu pai e antecessor, Ali Khamenei, emitiu apenas declarações escritas desde a sua nomeação.

O Irão, com uma população de aproximadamente 92 milhões de habitantes, é o 17.º país mais populoso do mundo.

No entanto, a taxa de fertilidade das mulheres iranianas desceu drasticamente nas últimas décadas, passando de 6,5 em 1979, ano da Revolução Islâmica, para apenas 1,7 em 2024, segundo dados do Banco Mundial.

Em 2020, um responsável da saúde iraniana afirmou que os hospitais e clínicas públicas tinham interrompido a realização de vasectomias e a distribuição de contracetivos, numa tentativa de aumentar a taxa de natalidade.

Apesar dos danos infligidos no seu território pelos recentes ataques dos EUA e de Israel, Teerão acredita ter saído reforçada da guerra, principalmente por continuar a controlar o estreito de Ormuz, uma via navegável estratégica para o comércio global de hidrocarbonetos.

As negociações entre Washington e Teerão para tentar travar a guerra iniciada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel permanecem bloqueadas há várias semanas.

O principal ponto de discórdia continua a ser o programa nuclear iraniano, com o Governo norte-americano a exigir restrições ao enriquecimento de urânio por parte de Teerão.

A República Islâmica rejeitou repetidamente as condições impostas pelos Estados Unidos e apresentou na segunda-feira uma contraproposta através de mediadores paquistaneses, embora o conteúdo da proposta permaneça desconhecido.