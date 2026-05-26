IFCN alerta visitantes para protecção da freira-da-madeira no Maciço Montanhoso Oriental

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) lançou um apelo, através das suas redes sociais, à população e aos visitantes do Maciço Montanhoso Oriental para que respeitem o habitat da freira-da-madeira, uma das aves marinhas mais raras do mundo, durante o período de nidificação.

Em comunicado, o IFCN recorda que o Maciço Montanhoso Oriental é "a área protegida escolhida pela freira-da-madeira para realizar a sua nidificação" e que, "em todo o mundo, apenas estas terras altas na Madeira são visitadas por esta espécie na sua deslocação a terra".

Segundo a entidade, é nesta zona montanhosa que a ave constrói os ninhos, faz "a postura de um único ovo e cuida da sua cria", regressando posteriormente ao mar-alto, onde permanece durante o resto do ano.

"Respeite a freira-da-madeira nesta fase do seu ciclo e quando se deslocar ao Maciço Montanhoso, não cause ruído nem perturbações, não saia dos trilho", sublinha a entidade.