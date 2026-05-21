Preços do imobiliário estagnados há meio ano

A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que os preços do imobiliário estão estagnados há meio ano. É preciso recuar até à pandemia para achar uma série de dois meses com preços médios por metro quadrado em queda. Consultor admite alguma estabilização, mas afasta cenário de saldos. No âmbito da habitação, a CMF investe 5,2 milhões para reconstruir bairro e São Vicente avança com alteração ao PDM.

Encarados como estímulo ao sentido crítico dos mais jovens, os projectos ‘Ponto e Vírgula’ e ‘A Tua Vez’, iniciativas da Secretaria da Educação e do DIÁRIO, assinalaram ontem 11 anos a incentivar a criatividade dos estudantes madeirenses. Cerimónia na Quinta Vigia reuniu pais, alunos e professores.

Nesta edição, com chamada à primeira página, dizemos-lhe que o Tribunal da Relação vê “fortes indícios” de corrupção na Madeira. Foi ontem conhecida uma nova decisão no caso em que são arguidos o ex-autarca Pedro Calado e os empresários Avelino Farinha e Custódio Correia. Ainda no que toca à barra dos tribunais, saiba, nestas páginas, como uma filha de madeirenses foi julgada por fraude em Jersey.

Espaço, ainda, para dar conta de que novo treinador do Nacional “talvez ainda esta semana” e que suposto tratamento estético desfigura cliente.

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