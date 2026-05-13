IHRU abre concurso para atribuição de habitações por sorteio em Machico

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU) abriu ontem 18 concursos para atribuição de 68 habitações por sorteio, no âmbito do Programa de Apoio ao Arrendamento (PAA). O prazo para apresentação de candidaturas decorre até ao próximo dia 22 de Maio.

As habitações disponíveis, em regime de arrendamento acessível, abrangem as Tipologias T1 a T5 e localizam-se em 25 concelhos do país, incluindo Machico, na Madeira.

Podem candidatar-se pessoas singulares ou agregados habitacionais que cumpram os critérios de elegibilidade definidos pelo Programa e as condições estabelecidas no aviso do respetivo concurso.

Para concorrer, é necessário obter previamente o Certificado de Registo de Candidatura na Plataforma do PAA, no Portal da Habitação, preenchendo os dados do agregado habitacional e anexando a documentação exigida. Em seguida, devem submeter a candidatura através da Plataforma IHRU Arrenda.

Das 68 habitações colocadas a concurso, 48 foram reabilitadas com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e da União Europeia (NextGenerationEU), num investimento de 2,4 milhões de euros.

Toda a informação sobre os concursos encontra-se disponível no Portal da Habitação.