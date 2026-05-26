Mortos na colisão entre comboio e autocarro na Bélgica tinham entre 12 e 49 anos

Os quatro mortos na colisão que aconteceu hoje entre um miniautocarro escolar e um comboio na cidade de Buggenhout, na Bélgica, tinham entre 12 e 49 anos, informaram as autoridades locais.

"O balanço é especialmente trágico: quatro vítimas mortais. Entre estas, o motorista do autocarro, de 49 anos; o acompanhante, de 27 anos; e duas crianças, de 15 e 12 anos", disse um porta-voz do Ministério Público da Flandres Oriental em conferência de imprensa.

Outras cinco crianças foram levadas para o hospital em estado grave ou crítico.

"Neste momento, a situação deles é estável", disse o presidente da câmara da cidade, Geert Hermans.

A colisão ocorreu por volta das 08:15, no horário local (07:00 em Lisboa), quando, segundo a porta-voz da Polícia Federal Belga, An Berger, o miniautocarro circulava numa via paralela à linha férrea e tentou virar à esquerda, atravessando os carris. No miniautocarro escolar estavam o motorista, um acompanhante e sete crianças.

"A passagem de nível estava encerrada e o autocarro, por razões desconhecidas e que serão apuradas pela investigação judicial, forçou a passagem", afirmou o ministro dos Transportes da Bélgica, Jean-Luc Crucke.

"Havia um comboio a chegar naquele momento. Nestas condições, o acidente era inevitável", enfatizou Crucke.

O Ministério Público abriu hoje um inquérito às circunstâncias do acidente, nomeando um perito de trânsito que "terá de esclarecer como é que o acidente pôde ocorrer e quais as suas causas, que ainda não são claras".

"O que sabemos é que a cancela estava encerrada e com o sinal vermelho. Mas as circunstâncias específicas e um maior esclarecimento ainda precisam de ser estabelecidos", acrescentou o Ministério Público.

Os peritos forenses também estão no local para realizar os procedimentos necessários.

"Mas o mais importante agora é determinar como aconteceu. Para isso, serão tomadas várias ações, incluindo verificar se houve testemunhas e rever as imagens das câmaras de segurança", referiu o Ministério Público.

"É um dia de profundo luto para a nossa escola, Richtpunt Campus Buggenhout, um centro de educação especial que trabalha com alunos com problemas comportamentais, emocionais e do espetro do autismo", disse um porta-voz do centro à imprensa.

Os cerca de cem passageiros do comboio escaparam ilesos, embora um tenha recebido assistência médica por estar em estado de choque.

As imagens do local mostravam o miniautocarro tombado em Buggenhout, uma pequena cidade perto de Aalst, a noroeste da capital belga, Bruxelas.

Numa publicação nas redes sociais, o ministro do Interior belga, Bernard Quintin, expressou "grande tristeza" pelo "trágico acidente em Buggenhout".

Os meus pensamentos estão com as vítimas e os seus entes queridos", disse Quintin.