Homem ferido em colisão automóvel

Um homem, na faixa etária dos 50 anos, ficou ferido esta tarde na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros na Rua Dr. Pestana Júnior, no Funchal.

O alerta foi dado por volta das 17 horas, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido mobilizados para o local, onde prestaram assistência à vítima. O homem apresentava queixas de dores na zona cervical.

Para a ocorrência foram destacados uma ambulância e um veículo de desencarceramento, embora este último não tenha sido necessário.

Após os primeiros socorros, a vítima foi transportada para o hospital.