Chuvas torrenciais no Afeganistão causam pelo menos 28 mortos e 12 feridos

Pelo menos 28 pessoas morreram e 12 ficaram feridas durante as chuvas torrenciais que atingiram várias províncias afegãs nas últimas 48 horas, informou hoje a autoridade de gestão de catástrofes dos talibãs naquele país da Ásia Central.

Flash floods swept away debris and vehicles yesterday in Istalif, Kabul Province, Afghanistan.



At least 24 people have died across Afghanistan over the past 48 hours, officials said today. pic.twitter.com/XOE9NabXHQ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 22, 2026

O porta-voz da agência, Mohamed Yusuf Hamad, avançou que as tempestades afetaram quase mil famílias, das quais cerca de uma centena tiveram de fugir das suas casas, segundo a cadeia de notícias afegã Tolo.

BREAKING💔



Last night, the dangerous & severe floods in the Istalif district of Kabul caused significant damage to the local people. pic.twitter.com/TgOW2aOhBv — Afghanistan Defense (@AFGDefense) May 22, 2026

Entre as províncias afetadas encontram-se algumas tão populosas como Cabul, Parwan, Kapisa, Khost, Herat e Badgis.

A autoestrada de Salang, a principal via que liga a capital, Cabul, ao norte do Afeganistão, foi temporariamente encerrada ao trânsito devido às inundações e, em algumas províncias, as forças de segurança utilizaram veículos militares e helicópteros para resgatar as vítimas das zonas mais afetadas.