Chuvas torrenciais no Afeganistão causam pelo menos 28 mortos e 12 feridos
Pelo menos 28 pessoas morreram e 12 ficaram feridas durante as chuvas torrenciais que atingiram várias províncias afegãs nas últimas 48 horas, informou hoje a autoridade de gestão de catástrofes dos talibãs naquele país da Ásia Central.
O porta-voz da agência, Mohamed Yusuf Hamad, avançou que as tempestades afetaram quase mil famílias, das quais cerca de uma centena tiveram de fugir das suas casas, segundo a cadeia de notícias afegã Tolo.
Entre as províncias afetadas encontram-se algumas tão populosas como Cabul, Parwan, Kapisa, Khost, Herat e Badgis.
A autoestrada de Salang, a principal via que liga a capital, Cabul, ao norte do Afeganistão, foi temporariamente encerrada ao trânsito devido às inundações e, em algumas províncias, as forças de segurança utilizaram veículos militares e helicópteros para resgatar as vítimas das zonas mais afetadas.