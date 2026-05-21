Sismo de magnitude 4.4 perto de Nápoles
Um sismo de magnitude 4,4 atingiu hoje de manhã a região dos Campos Flégreos, a poucos quilómetros de Nápoles, de acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Itália (INGV).
O tremor foi registado às 05:50 (04:50 em Lisboa), a uma profundidade de três quilómetros e com epicentro no golfo de Pozzuoli, uma cidade costeira na região metropolitana de Nápoles.
O sismo foi seguido por um tremor secundário mais fraco às 05:57 (04:57 em Lisboa).
Os Campos Flégreos - com uma erupção há 40.000 anos que afetou o clima do planeta - são motivo de preocupação para moradores locais e cientistas devido ao ressurgimento da atividade vulcânica causada pelos gases emitidos pelo magma, que exercem pressão na superfície fraturando o solo.