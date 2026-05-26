Eco-Ementa Mediterrânica ganha vida na 'Jaime Moniz'

No passado dia 21 de Maio, a cantina da Escola Secundária Jaime Moniz acolheu a implementação, em contexto real, da Eco-Ementa Mediterrânica vencedora da Prova Final Nacional dos Eco-Cozinheiros.

Segundo nota à imprensa, "o projecto, desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas por três alunos do Curso Técnico de Gestão do Ambiente, tipo 6 sob coordenação da professora Nivalda Pereira, distinguiu-se nacionalmente pelo seu compromisso com a alimentação saudável, sustentabilidade ambiental e valorização da dieta mediterrânica". Paralelamente, conforme acrescenta, "o prato principal da ementa — arroz caldoso de atum — conquistou também o 1.º prémio no concurso Nutrichefe, promovido na Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira".

Revela ainda que "o almoço reuniu cerca de 40 participantes, entre alunos, convidados institucionais, membros do júri da Prova de Avaliação Final, elementos do Conselho Executivo, docentes e restantes alunos da turma do Curso Técnico de Gestão do Ambiente, num momento de partilha, reconhecimento e celebração do trabalho desenvolvido ao longo do projecto".

Adianta também que "a confecção da ementa contou com a colaboração da empresa Gertal, através da disponibilidade da sua cozinheira, permitindo concretizar esta experiência em contexto de cantina escolar".

A professora Nivalda Pereira agradece profundamente a todas as entidades e pessoas que contribuíram para a concretização desta iniciativa.

Agradece ainda à "empresa Gertal pela colaboração prestada; à Valvie, pela cedência de polpa de maracujá e maracujá desidratado; à IlhaPeixe, pelo donativo de atum utilizado na confeção do prato principal; e ao Grupo Jerónimo Martins / Pingo Doce, pelo apoio concedido à iniciativa".

Agradece igualmente "ao Conselho Executivo da Escola Secundária Jaime Moniz, na pessoa da sua presidente, Ana Isabel Freitas, pelo apoio institucional prestado desde o primeiro momento; a Érica Vieira, nutricionista do Plano D, pela avaliação nutricional da ementa; ao presidente do Clube Escola Lyceu, Tiago Gil, pelo apoio logístico relacionado com as deslocações dos participantes; a António Correia e a Sofia Correia, pela disponibilização da sua cozinha e utensílios para os momentos de preparação e treino culinário; a Luísa, responsável pela cantina da escola, e suas colaboradoras, pelo apoio e colaboração manifestada; aos colegas do conselho de turma envolvidos na concretização e divulgação do projecto; e aos membros do júri da Prova de Avaliação Final pela sua presença neste momento tão significativo".

A mesma nota conclui que "esta iniciativa constituiu um exemplo inspirador de articulação entre escola, comunidade e entidades parceiras, valorizando o empenho dos alunos e demonstrando como projectos educativos podem promover sustentabilidade, inovação e cidadania activa".

Conferência/debate 'Democracia e Instituições Democráticas'

O Clube de Debate e Oratória da Escola Secundária Jaime Moniz promoveu, ontem, uma conferência/debate subordinada ao tema 'Democracia e Instituições Democráticas', reunindo alunos e representantes de diferentes forças políticas regionais para uma reflexão conjunta sobre os desafios da democracia, da participação cívica e do funcionamento das instituições democráticas.

Segundo nota à imprensa, a iniciativa contou com a participação de Gonçalo Maia Camelo, deputado da Iniciativa Liberal na ALRAM, Jessica Teles, deputada do JPP, e Célia Pessegueiro, Presidente Regional do PS, convidados a partilhar perspectivas sobre temas relacionados com a qualidade democrática, o papel das instituições e o envolvimento dos jovens na vida pública.

Ao longo do debate, conforme revela, "foram abordadas questões como a confiança dos cidadãos nas instituições, a transparência política, a descentralização, a participação democrática, a liberdade de imprensa, a limitação de mandatos e os desafios colocados pela burocracia e pela excessiva concentração de poder".

Adianta ainda que "a conferência proporcionou aos estudantes a oportunidade de colocar questões directamente aos convidados e de participar activamente numa discussão sobre os princípios fundamentais da democracia e o papel das novas gerações na construção de uma sociedade mais informada, participativa e plural".

Por fim, refere que "a Escola Secundária Jaime Moniz considera que iniciativas desta natureza representam um importante contributo para o desenvolvimento do pensamento crítico, da literacia política e da cidadania activa entre os jovens, reforçando o papel da escola enquanto espaço de reflexão, diálogo e participação democrática".