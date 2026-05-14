Sérgio Gonçalves leva debate sobre orçamento europeu ao Liceu Jaime Moniz

O eurodeputado madeirense Sérgio Gonçalves esteve esta quinta-feira no Liceu Jaime Moniz, para abordar o processo de decisão na União Europeia, o funcionamento dos fundos comunitários e a importância do próximo quadro financeiro plurianual para a Madeira.

Durante a iniciativa, o eurodeputado explicou de que forma são tomadas as decisões nas instituições europeias e como essas escolhas se refletem no desenvolvimento das regiões, no financiamento de infraestruturas, na educação, na formação, no emprego jovem, nos transportes, na transição digital e ambiental e nas políticas de coesão.

Sérgio Gonçalves destacou também o debate em torno do novo quadro financeiro da União Europeia, sublinhando que as decisões que forem tomadas terão impacto directo na capacidade de investimento da Região e na forma como a Europa continuará a apoiar territórios com especificidades próprias, como as regiões ultraperiféricas.

Para o socialista, a Madeira deve ser reconhecida não apenas pelos desafios associados à insularidade e à distância, mas também pelo seu potencial estratégico em áreas como o mar, a sustentabilidade, a inovação, a conectividade e a cooperação atlântica.

“Discutir o orçamento europeu é discutir que Europa queremos construir, se queremos uma Europa centralizada e distante dos territórios, ou uma Europa que compreende as diferenças, valoriza as regiões e investe de forma justa nas oportunidades de cada uma”, acrescentou.

A sessão terminou com um momento de diálogo com os estudantes, que tiveram oportunidade de colocar questões sobre o Parlamento Europeu, os fundos comunitários, o papel dos eurodeputados e os desafios da Madeira no próximo ciclo financeiro europeu.