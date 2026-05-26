Fundação José Berardo vai mesmo ser extinta
Quatro anos depois, a Fundação José Berardo deverá mesmo ser extinta. O tema faz manchete na imprensa nacional, com destaque para o jornal Público, que coloca o caso na primeira página. Segundo o matutino, o empresário madeirense perdeu o recurso apresentado no Supremo Tribunal Administrativo.
Conheça os assuntos em destaque na capa deste e de outros matutinos:
Público:
- "Papa pede para se 'abrandar' na IA e recusa ideia de 'guerra justa'"
- "72 câmaras não avaliaram pedidos para recuperar habitações"
- "Ao fim de quatro anos, a Fundação José Berardo vai mesmo ser extinta"
- "Ministro e líder do PS mantêm toda a confiança no general"
- "Bad Bunny. Do Porto Rico para o mundo (e para Lisboa), com amor"
- "Portugal poderá fabricar bolsas de nicotina e com sabores a mentol e menta"
- "FC Porto. João Costa.'Sou um bocado o jogador adepto, é como se fosse um museu com pernas'"
Diário de Notícias:
- "Três em cada quatro portugueses chumbam ação do Governo na crise"
- "Prisões. Que soluções pode a justiça europeia impor a Portugal?"
- "Irão. Trump pressiona países árabes a assinar Acordos de Abraão como parte da paz com Teerão"
- "SIRESP. Luís Neves defende renomeação polémica"
- "Estudo. Mais de 40% dos portugueses sofreram queimaduras graves devido ao sol"
- "Isabel Mendes Lopes. 'Tenho receio das contrapartidas que o Governo dará ao Chega para aprovar o Pacote Laboral"
- "Futebol. Torres Vedras acorda orgulhosa após noite histórica, mas já com os olhos na subida"
- "Parque Eduardo VII. Uma dúzia de obras a não perder na Feira do Livro de Lisboa"
- "Vaticano. Papa Leão XIV compara ameaça da IA à Torre de Babel bíblica"
Correio da Manhã:
- "Cinco dias de trabalho por 12 mil euros. Antigo Secretário-Geral Adjunto do MAI denunciou [sobre o SIRESP]"
- "Negócios do SIRESP. Diretor técnico tentou contratar empresa da mulher. Gestora financeira da instituição travou operação"
- "Sporting. Jejum de títulos deixa Borges sob pressão"
- "Treinador espanhol. CESC Fàbregas no radar do Benfica"
- "Festa depois da conquista. Vitória na Taça rende 6 milhões ao Torreense"
- "Seixal. Criança de 6 anos morre na sala de aula"
- "Concertos. 120 mil na Luz para ver Bad Bunny"
- "Matosinhos. Testemunhas ajudam a apanhar condutor que matou homem e cão"
- "Caso dos irmãos. Padrasto acreditava que o mundo acabava a 22 de maio"
- "NRP 'Mondego'. Perícia desmente Almirante Gouveia e Melo"
- "Encíclica. Papa alerta para a Inteligência Artificial"
Jornal de Notícias:
- "País está a perder trabalhadores e só a imigração pode travar o colapso"
- "Drones, satélites e videojogos o novo mapa tecnológico do PRR"
- "Rede solidária de medicamentos ajuda milhares de pessoas"
- "Empresas do Minho exportam quase 11 mil milhões por ano"
- "Degolou a mulher na casa de banho e suicidou-se na serralharia"
- "Taça. A Ressaca feliz de uma cidade onde pouco se dormiu"
- "Maia. Mudança em linha da STCP gera queixas dos utentes"
- "SIRESP. Ministro defende presidente e afasta ilegalidades"
Negócios:
- "Portugueses contornam bloqueios a apostas ilegais com VPN e 'bots'"
- "Carlos Vasconcelos, Presidente da Medway. 'Empresa Medway-Renfe será das maiores da Europa'"
- "TAP aumenta cobertura das necessidades de combustível"
- "Tribunais já estão a decidir se travam denúncia das convenções coletivas"
- "Sem Ormuz reaberto, petróleo vai mesmo faltar"
- "Os escândalos que mexem com João Lourenço"
- "Bolsa. Fundo reforça na Martifer para tentar impedir OPA"
O Jornal Económico:
- "Luvas e máscaras em risco de escassez devido à guerra"
- "Portugal ganha fábrica global de IA da Philip Morris"
- "Procura da casa para arrendar regista amento de 20%"
- "FMI alerta para a trajetória 'explosiva' da dívida pública europeia"
- "TAP atinge recorde de receitas e de passageiros"
- "Greenvolt emite mais 70 milhões em obrigações verdes"
- "Meo avança com ação contra o Estado e exige 82 milhões"
- "Uber prepara nova proposta para comprar dona da Glovo"
- "Gigante do e-commerce Zalando aposta em Portugal"
- "Primeiro elétrico da Ferrari vai custar 550 mil euros"
O Jogo:
- "FC Porto. Ataque começa na baliza. João Afonso é o primeiro reforço da nova época"
- "V.Guimarães. Nuno Leite.'É difícil que o Vitória continue a ser dos sócios'"
- "Sporting. Champions sabe a pouco"
- "Benfica. Braço de ferro blanco por Mourinho"
- "Taça de Portugal. O novo carnaval é do Mundo"
- "Arábia Saudita. Sérgio Conceição deixa Al Ittihad"
A Bola:
- "Luis Suárez. 'Sporting foi a minha melhor decisão'"
- "Rui Borges assume culpas no desaire do Jamor mas confia no futuro"
- "Os bastidores da festa entre o Jamor e Torres Vedras"
- "Benfica. Conversas com Marco Silva esta semana em Lisboa"
- "FC Porto. João Afonso oficializado.'O Diogo Costa sempre foi o meu ídolo'"
- "Basquetebol. Sporting empata meia-final com FC Porto"
Record:
- "Sporting. Borges pressionado. Lugar não está em risco mas SAD exige resultados logo a abrir"
- "Varandas vai dar plantel à medida e não quer desculpas. Ex-dirigentes e candidatos apontam dedo a jogadores e treinador"
- "Elevou o tom no balneário. Hjulmand duro com os companheiros"
- "Sporting. Jantar de final de época cancelado"
- "Benfica. Silêncio insuportável. Mourinho ainda nada disse a Rui Costa"
- "Marco Silva e Fulham querem tudo resolvido na 5.ª feira"
- "FC Porto. João Afonso oficializado. 'Diogo Costa é o meu idolo'"
- "Torreense. Folia até de madrugada"
- "Basquetebol. Sporting 88-73 FC Porto. Leão empata eliminatória"