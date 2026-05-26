Quatro anos depois, a Fundação José Berardo deverá mesmo ser extinta. O tema faz manchete na imprensa nacional, com destaque para o jornal Público, que coloca o caso na primeira página. Segundo o matutino, o empresário madeirense perdeu o recurso apresentado no Supremo Tribunal Administrativo.

Conheça os assuntos em destaque na capa deste e de outros matutinos:

Público:

- "Papa pede para se 'abrandar' na IA e recusa ideia de 'guerra justa'"

- "72 câmaras não avaliaram pedidos para recuperar habitações"

- "Ao fim de quatro anos, a Fundação José Berardo vai mesmo ser extinta"

- "Ministro e líder do PS mantêm toda a confiança no general"

- "Bad Bunny. Do Porto Rico para o mundo (e para Lisboa), com amor"

- "Portugal poderá fabricar bolsas de nicotina e com sabores a mentol e menta"

- "FC Porto. João Costa.'Sou um bocado o jogador adepto, é como se fosse um museu com pernas'"

Diário de Notícias:

- "Três em cada quatro portugueses chumbam ação do Governo na crise"

- "Prisões. Que soluções pode a justiça europeia impor a Portugal?"

- "Irão. Trump pressiona países árabes a assinar Acordos de Abraão como parte da paz com Teerão"

- "SIRESP. Luís Neves defende renomeação polémica"

- "Estudo. Mais de 40% dos portugueses sofreram queimaduras graves devido ao sol"

- "Isabel Mendes Lopes. 'Tenho receio das contrapartidas que o Governo dará ao Chega para aprovar o Pacote Laboral"

- "Futebol. Torres Vedras acorda orgulhosa após noite histórica, mas já com os olhos na subida"

- "Parque Eduardo VII. Uma dúzia de obras a não perder na Feira do Livro de Lisboa"

- "Vaticano. Papa Leão XIV compara ameaça da IA à Torre de Babel bíblica"

Correio da Manhã:

- "Cinco dias de trabalho por 12 mil euros. Antigo Secretário-Geral Adjunto do MAI denunciou [sobre o SIRESP]"

- "Negócios do SIRESP. Diretor técnico tentou contratar empresa da mulher. Gestora financeira da instituição travou operação"

- "Sporting. Jejum de títulos deixa Borges sob pressão"

- "Treinador espanhol. CESC Fàbregas no radar do Benfica"

- "Festa depois da conquista. Vitória na Taça rende 6 milhões ao Torreense"

- "Seixal. Criança de 6 anos morre na sala de aula"

- "Concertos. 120 mil na Luz para ver Bad Bunny"

- "Matosinhos. Testemunhas ajudam a apanhar condutor que matou homem e cão"

- "Caso dos irmãos. Padrasto acreditava que o mundo acabava a 22 de maio"

- "NRP 'Mondego'. Perícia desmente Almirante Gouveia e Melo"

- "Encíclica. Papa alerta para a Inteligência Artificial"

Jornal de Notícias:

- "País está a perder trabalhadores e só a imigração pode travar o colapso"

- "Drones, satélites e videojogos o novo mapa tecnológico do PRR"

- "Rede solidária de medicamentos ajuda milhares de pessoas"

- "Empresas do Minho exportam quase 11 mil milhões por ano"

- "Degolou a mulher na casa de banho e suicidou-se na serralharia"

- "Taça. A Ressaca feliz de uma cidade onde pouco se dormiu"

- "Maia. Mudança em linha da STCP gera queixas dos utentes"

- "SIRESP. Ministro defende presidente e afasta ilegalidades"

Negócios:

- "Portugueses contornam bloqueios a apostas ilegais com VPN e 'bots'"

- "Carlos Vasconcelos, Presidente da Medway. 'Empresa Medway-Renfe será das maiores da Europa'"

- "TAP aumenta cobertura das necessidades de combustível"

- "Tribunais já estão a decidir se travam denúncia das convenções coletivas"

- "Sem Ormuz reaberto, petróleo vai mesmo faltar"

- "Os escândalos que mexem com João Lourenço"

- "Bolsa. Fundo reforça na Martifer para tentar impedir OPA"

O Jornal Económico:

- "Luvas e máscaras em risco de escassez devido à guerra"

- "Portugal ganha fábrica global de IA da Philip Morris"

- "Procura da casa para arrendar regista amento de 20%"

- "FMI alerta para a trajetória 'explosiva' da dívida pública europeia"

- "TAP atinge recorde de receitas e de passageiros"

- "Greenvolt emite mais 70 milhões em obrigações verdes"

- "Meo avança com ação contra o Estado e exige 82 milhões"

- "Uber prepara nova proposta para comprar dona da Glovo"

- "Gigante do e-commerce Zalando aposta em Portugal"

- "Primeiro elétrico da Ferrari vai custar 550 mil euros"

O Jogo:

- "FC Porto. Ataque começa na baliza. João Afonso é o primeiro reforço da nova época"

- "V.Guimarães. Nuno Leite.'É difícil que o Vitória continue a ser dos sócios'"

- "Sporting. Champions sabe a pouco"

- "Benfica. Braço de ferro blanco por Mourinho"

- "Taça de Portugal. O novo carnaval é do Mundo"

- "Arábia Saudita. Sérgio Conceição deixa Al Ittihad"

A Bola:

- "Luis Suárez. 'Sporting foi a minha melhor decisão'"

- "Rui Borges assume culpas no desaire do Jamor mas confia no futuro"

- "Os bastidores da festa entre o Jamor e Torres Vedras"

- "Benfica. Conversas com Marco Silva esta semana em Lisboa"

- "FC Porto. João Afonso oficializado.'O Diogo Costa sempre foi o meu ídolo'"

- "Basquetebol. Sporting empata meia-final com FC Porto"

Record:

- "Sporting. Borges pressionado. Lugar não está em risco mas SAD exige resultados logo a abrir"

- "Varandas vai dar plantel à medida e não quer desculpas. Ex-dirigentes e candidatos apontam dedo a jogadores e treinador"

- "Elevou o tom no balneário. Hjulmand duro com os companheiros"

- "Sporting. Jantar de final de época cancelado"

- "Benfica. Silêncio insuportável. Mourinho ainda nada disse a Rui Costa"

- "Marco Silva e Fulham querem tudo resolvido na 5.ª feira"

- "FC Porto. João Afonso oficializado. 'Diogo Costa é o meu idolo'"

- "Torreense. Folia até de madrugada"

- "Basquetebol. Sporting 88-73 FC Porto. Leão empata eliminatória"