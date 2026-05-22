Quinteto de Sopros 'Atlântida' actua na Fundação Princesa Dona Maria Amélia

O Quinteto de Sopros 'Atlântida', da Orquestra Clássica da Madeira, actua este sábado, 23 de Maio, na capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, mais conhecida por Hospício. O quinteto irá interpretar para o público um programa onde se irão conjugar obras do período clássico e do período moderno.

É com Pedro Camacho na Flauta, Andreia Castro no Oboé, José Barros no Clarinete, Manuel Balbino no Fagote e Rúben Silva na Trompa, que será apresentado um programa pensado para esta ocasião.

PROGRAMA

Nino Rota [1911- 1979] - Petite Offrande Musicale

Giuseppe Cambini [1746 - 1825] - Quinteto em Ré menor, nº2

Eurico Carrapatoso [n 1962] - Cinco Elegias

Joly Braga Santos [1924 - 1988] - Adagio e Scherzino

Pedro Macedo Camacho [n 1979] - Memórias (de um anjo)

Sobre o Programa

§ Para iniciar, o Quinteto irá oferecer Petite Offrande Musicale, ou Pequena Oferta Musical, composta em 1943 pelo compositor italiano Nino Rota, quando este tinha 22 anos de idade. Nino Rota é amplamente reconhecido como um dos maiores compositores de música para cinema, tendo criado bandas sonoras icónicas para alguns dos mais importantes filmes do século XX. O seu estilo é conhecido pela sua liricidade, melodias memoráveis e uma habilidade única de capturar a essência emocional dos filmes para os quais compôs.

§ Seguir-se-á uma viagem pelo período Clássico com a peça Quinteto em Ré menor, nº2 composta por volta de 1802 pelo músico e violinista italiano Giuseppe Maria Cambini, prolífico compositor de música instrumental para o cenário concertístico parisiense, embora muitas de suas obras se tenham perdido.

§ De seguida, o Quinteto irá interpretar obras do período moderno de três compositores portugueses a iniciar com a peça Cinco Elegias, escrita em 1977 por Eurico Carrapatoso. Trata-se de uma peça dividida em cinco pequenos andamentos, onde em cada um, existe um instrumento que assume a voz condutora: no primeiro a flauta, no segundo, o oboé, seguidos pelo clarinete, trompa e o fagote. Eurico Carrapatoso é um músico português de referência nacional e internacional de excelência na área da composição, com encomendas regulares de obras por parte das principais instituições culturais portuguesas. A sua música tem vindo a ser executada, editada e difundida desde 1987, não apenas na Europa, mas também nos restantes continentes.

§ A quarta peça a ser interpretada, Adagio e Scherzino, de Joly Braga Santos, é uma obra que contrasta um primeiro andamento lírico e meditativo com um segundo andamento lúdico e rítmico. Esta composição reflete bem o domínio da música de câmara e a capacidade de Joly Braga Santos em explorar as características técnicas e expressivas dos instrumentos de sopro. Joly Braga Santos é considerado uma figura de destaque na cultura musical portuguesa da segunda metade do século XX, eleito pela UNESCO como um dos 10 melhores compositores da música contemporânea. Além da vasta obra musical, Braga Santos pertenceu ainda ao Gabinete de Estudos Musicais da Emissora Nacional, foi Diretor da Orquestra Sinfónica do Porto, Maestro Assistente e de Captação da Orquestra Sinfónica da RDP, professor de Composição do Conservatório Nacional de Lisboa, crítico e articulista, entre outros do Diário de Notícias, e foi uma figura central na criação da Juventude Musical Portuguesa.

§ O concerto irá terminar com a peça Memórias (de um anjo) do madeirense Pedro Macedo Camacho, conhecido pelas suas composições de bandas sonoras e para videojogos.