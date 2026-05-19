Albuquerque acredita de programa Estudante Insular não vai ser interrompido

Miguel Albuquerque garantiu, na manhã de hoje, que não existe qualquer suspensão do programa Estudante Insular, esclarecendo que o Governo da República irá proceder à prorrogação da portaria em vigor.

A RTP-Madeira noticiou ontem, que o Programa seria suspenso a partir de 15 de Junho e que isso mesmo já estaria a ser comunicado às agências de viagens. Era explicado que a nova legislação impedia formalmente o perseguimento do programa.

O presidente do executivo explicou que o programa ficou, de facto, temporariamente condicionado devido às alterações legislativas aprovadas na Assembleia da República e enviadas para promulgação pelo Presidente da República.

Ainda assim, assegurou que existe um compromisso por parte da secretária de Estado para prolongar a actual portaria antes de 15 de Junho, permitindo a continuidade da aplicação do programa.

Miguel Albuquerque falou aos jornalistas, no Salão Nobre do Governo, onde esteve para falar aos elementos do curso de formação a oficial-degeral.