Albuquerque acredita de programa Estudante Insular não vai ser interrompido
Miguel Albuquerque garantiu, na manhã de hoje, que não existe qualquer suspensão do programa Estudante Insular, esclarecendo que o Governo da República irá proceder à prorrogação da portaria em vigor.
A RTP-Madeira noticiou ontem, que o Programa seria suspenso a partir de 15 de Junho e que isso mesmo já estaria a ser comunicado às agências de viagens. Era explicado que a nova legislação impedia formalmente o perseguimento do programa.
Programa 'Estudante Insular' suspenso a partir de 15 de Junho por falta de enquadramento legal
Informação foi avançada pela RTP-Madeira
O presidente do executivo explicou que o programa ficou, de facto, temporariamente condicionado devido às alterações legislativas aprovadas na Assembleia da República e enviadas para promulgação pelo Presidente da República.
Ainda assim, assegurou que existe um compromisso por parte da secretária de Estado para prolongar a actual portaria antes de 15 de Junho, permitindo a continuidade da aplicação do programa.
Miguel Albuquerque falou aos jornalistas, no Salão Nobre do Governo, onde esteve para falar aos elementos do curso de formação a oficial-degeral.