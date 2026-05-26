Escola da APEL entre as melhores do país no concurso 'Mestres do Dinheiro'

A Escola da APEL voltou a destacar-se a nível nacional ao conquistar um honroso 4.º lugar no concurso 'Mestres do Dinheiro', promovido pelo Banco de Portugal, numa edição que contou com a participação de cerca de 850 equipas, provenientes de mais de 150 escolas de todo o país.

"Após ultrapassar, com distinção, as várias fases eliminatórias da competição, a equipa 'Trava Chip', representante da Escola da APEL e da Região Autónoma da Madeira, alcançou a final nacional. A equipa foi constituída pelos alunos Afonso Cardoso, Miguel Pinheiro, Santiago Gonçalves, Ricardo Mendes e Rodrigo Medeiros (da turma do curso CEF de Técnico de Serviços Jurídicos 1), acompanhados pelo professor orientador Pedro Rainha", indica nota à imprensa.

Revela ainda que "a grande final decorreu presencialmente no Museu do Dinheiro, em Lisboa, no passado dia 18, ao longo de toda a tarde, reunindo as melhores equipas nacionais numa exigente jornada dedicada à literacia financeira, ao raciocínio, à argumentação e ao conhecimento económico".

Adianta também que "o evento integrou diversos desafios, entre os quais provas de rapidez em sistema 'buzzer', actividades de orientação dentro do museu com questões de literacia financeira e uma fase final de argumentação e debate de temas económicos perante especialistas e analistas do Banco de Portugal".

"A excelente prestação da equipa da APEL mereceu o reconhecimento e os parabéns do Governador do Banco de Portugal, numa experiência enriquecedora que ficará certamente marcada no percurso académico e pessoal dos alunos envolvidos", acrescenta.

Diz ainda que "este resultado reforça o compromisso da Escola da APEL e do grupo de Economia com a promoção da literacia financeira junto dos jovens, preparando-os para os desafios do futuro através do desenvolvimento de competências fundamentais, como o pensamento crítico, a gestão financeira responsável, a análise económica e a tomada de decisões conscientes e informadas".

Acrescenta que "a participação nesta final nacional representa igualmente um motivo de enorme orgulho para toda a comunidade educativa, evidenciando a qualidade do trabalho desenvolvido pelos alunos e professores da instituição em projectos de excelência, cidadania e formação integral".

Por fim, "a Escola da APEL felicita os alunos da equipa 'Trava Chip' pelo empenho, dedicação e espírito de equipa demonstrados ao longo de todo o concurso, elevando, uma vez mais, o nome da escola e da Região Autónoma da Madeira a nível nacional. Também agradece ao professor Pedro Rainha pelo empenho e acompanhamento nesta actividade".