Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas vai ao Porto Santo abordar Pacote Laboral

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas vai promover, nos dias 21 e 22 de Maio, uma série de plenários com trabalhadores do Porto Santo, com o intuito de informar e esclarecer sobre o Pacote Laboral.

Numa nota assinada por Nelson Pereira, o sindicato refere que "com este Pacote Laboral o governo pretende desvalorizar ainda mais os salários e os direitos dos trabalhadores. O Pacote Laboral é um ataque brutal aos jovens, às mulheres, às crianças, aos pais e mães, a todos os trabalhadores e ao desenvolvimento do País. O País não se desenvolve com baixos salários e precariedade".

Plenários:

*Centro de Saúde do Porto Santo - 21 de Maio: 14h00 – 15h30

*Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Professor Dr. Francisco de Freitas Branco (Edifício Pré-Escolar e Creche) - 21 de Maio: 10h00 – 11h30

*Edifício do 2.º, 3.º Ciclo e Secundário - 22 de Maio: 13h30 – 15h00