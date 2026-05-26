Dois suspeitos de crimes de violência e furtos detidos no Seixal

Um homem, de 38 anos, e uma mulher, de 27, indiciados pela prática de dois crimes de violência, dois de furto qualificado e oito de furto foram detidos pela Policia de Segurança Pública (PSP) do Seixal, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PSP explicou que a detenção ocorreu no dia 21 de maio.

Segundo a polícia, os suspeitos dirigiam-se a diversas lojas de venda de produtos alimentares e áreas de abastecimentos de combustíveis, onde realizavam furtos e agrediam os funcionários que os tentavam reter.

"Faziam deste tipo de crimes modo de vida, no sentido de assim satisfazerem as suas necessidades financeiras do dia-a-dia, agindo de forma consciente e com um total desrespeito pelas regras de convivência em sociedade, assim como com um total sentimento de impunidade", adiantou a PSP.

A polícia acrescentou que, "tendo em consideração a natureza dos ilícitos, os indícios do temperamento revelado nos factos imputados e o prolongamento da atividade no tempo", foi possível identificar os suspeitos e solicitar à autoridade judiciária a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito.

Os detidos foram presentes a interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.