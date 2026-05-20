Proteger o carro de furtos e roubos

Com a aproximação do Verão, período em que aumenta a circulação de pessoas e veículos, a Guarda Nacional Republicana (GNR) alerta para a necessidade de reforçar os cuidados na protecção de automóveis contra furtos. Apesar de, em 2025, se ter registado uma redução de 7,6% deste tipo de criminalidade face ao ano anterior, a autoridade lembra que os furtos no interior de viaturas continuam a ser frequentes, sobretudo em zonas de maior afluência turística, praias, parques de estacionamento e áreas comerciais.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a GNR refere ainda ter intensificado a resposta operacional, o que resultou num aumento de 160% nas detenções relacionadas com este ilícito. Ainda assim, sublinha que a prevenção continua a ser uma das principais armas no combate a este tipo de crime.

Relativamente à Madeira, refere, em 2024 não tinham registado nenhum crime (o que não implica que não tenham ocorrido), a GNR detectou 2 crimes em 2025.

Se souber como proteger o carro, pode ajudar a reduzir o risco de furto ou roubo. Sai, através deste Explicador, as melhores formas de garantir a protecção do veículo.

Escolher bem onde vai estacionar

Evite deixar o carro em locais escuros ou com pouco movimento. Se não utilizar o carro com frequência, deve mudar o sítio onde o estaciona. A GNR recomendar estacionar em locais seguro, que sejam iluminados, movimentados ou com vigilância.

Sempre que possível, opte por parques de estacionamento com vigilância e deixe o veículo o mais perto possível dos seguranças ou sob o ângulo de uma câmara de vigilância. Se possível, leve o bilhete de estacionamento consigo, pois será mais fácil levá-lo sem levantar suspeitas.

Atenção aos objectos de valor

Telemóvel, casacos, óculos ou objectos de valor não devem ser deixados visíveis do exterior. Se tiver de guardar bens, faça-o antes de chegar ao local do estacionamento, para não indicar onde os mesmos se encontram.

Deixar o carro aberto em paragens rápidas

Não cometa o erro de deixar o carro destrancado ou com as chaves no interior, mesmo que seja por pouco tempo. A GNR alerta para a importância de trancar sempre o veículo, verificar se as janelas, vidros, tectos de abrir estão efectivamente fechados, mesmo que se ausente por pouco tempo.

Evitar utilizar o comando à distância

Em zonas muito movimentadas, abra e feche o veículo através da chave física e não com o comando, para que o código de frequência do mesmo não seja copiado - um método utilizado para carros de alta gama.

Circular com as portas trancadas

Mesmo em movimento, mantenha as portas do veículo trancadas, sobretudo à noite e em zonas com semáforos. Nestes casos, convém, também, fechar as janelas.

Instalar bloqueadores

Não são infalíveis, mas ajudam a diminuir o risco de roubo. O bloqueador de volante pode levar o assaltante a desistir de roubar a viatura. Há bloqueadores mais modernos, que permitem bloquear a ignição ou a bomba de combustível sempre que o alarme dispara.

Caso não haja alarme, estes mecanismos também funcionam ao detectarem a colocação do carro em marcha sem a chave. O proprietário recebe um SMS, podendo dar a ordem através do seu telemóvel para bloquear o veículo.

Sinais de arrombamento

Se detectar sinais de arrombamento deve, segundo a GNR, evitar contaminar o local do crime para preservar vestígios que auxiliem a investigação.

Contactar as autoridades facultando máximo de informação possível, nomeadamente local, descrição dos bens, suspeitos ou viaturas estranhas que tenha avistado.

Deve, ainda, descrever detalhadamente e ter fotografias dos bens furtados.