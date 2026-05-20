GNR reporta 5.667 furtos em veículos em tempos de férias

A Guarda Nacional Republicana (GNR) emitiu um comunicado a reforçar "os conselhos de prevenção face ao fenómeno de furtos no interior de veículos, que tende a intensificar-se com a aproximação da época estival", pois "apesar de em 2025 se ter registado uma diminuição de 7,6% (5.667 contra 6.137 no ano anterior) no número de crimes em comparação com o ano anterior" e de a corporação ter intensificado "a sua resposta operacional, registando um aumento de 160% no número de detenções por este ilícito".

"Este tipo de crime ocorre prioritariamente em zonas de maior densidade populacional e junto à orla costeira, aproveitando os períodos de lazer e a maior afluência de turismo sazonal", alerta. "Os autores direcionam a sua atuação para viaturas em parques de estacionamento de praias, centros comerciais, palácios e museus", reforça o aviso.

Assim, no ano passado, dos 5.667 crimes detectados pela GNR, menos 470 do que em 2024, destaque para os distritos com maior volume de ocorrências: Porto com 1.440 crimes (distrito com maior subida homóloga), Setúbal com 722 crimes, Lisboa com 691 crimes e Faro com 629 crimes. Na Madeira, que em 2024 não tinham registado nenhum crime (o que não implica que não tenham ocorrido), a GNR detectou 2 crimes em 2025. Só os Açores, com 1 crime em cada um dos anos, teve tão poucos casos registados por esta corporação.

Relativamente à evolução mensal do crime em análise, "é possível constatar-se que o mesmo acompanha os períodos usualmente identificados como favoritos para o gozo de férias, nomeadamente a altura do Carnaval (em 2024) e a 2.ª quinzena de junho a setembro. Ainda em 2024 verificou-se também um pico significativo em outubro (o mês de outubro de 2024 foi o 2º mais quente a nível global e o 5 º mais quente na Europa, segundo o IPMA), tendo sido registados 576 crimes desta natureza", adverte.

Mais, já em 2025, "os meses que apresentam maior destaque em termos de registos, para além do período compreendido entre a segunda quinzena de junho e setembro, correspondem aos meses de janeiro, maio e dezembro. Os meses de janeiro e dezembro encontram-se associados às festividades de Natal e Ano Novo, enquanto o mês de maio (considerado o segundo mais quente a nível global e em Portugal Continental, segundo o IPMA) terá contribuído para a antecipação da época balnear e para um aumento dos momentos de lazer ao ar livre".

Assim, contrariando a tendência de criminalidade, "a atividade proativa da Guarda resultou num aumento significativo de suspeitos identificados e detidos. Em 2025 registaram-se 68 detenções, um acréscimo de 42 detidos face a 2024 (onde se registaram 26), tendo ainda sido identificados 1.523 suspeitos, mais 142 do que no período anterior".

Aproveitando a oportunidade, a GNR relembra que a prevenção é a primeira barreira de segurança. Muitos destes furtos ocorrem por oportunidade, ao serem deixados bens visíveis do exterior. Nesse sentido, recomenda-se:

Tranque sempre o veículo, verifique janelas, vidros e tetos de abrir, mesmo que se ausente por pouco tempo;

Não deixe objetos visíveis do exterior. Se tiver de guardar bens na bagageira, faça-o antes de chegar ao local de estacionamento, para não indicar onde os mesmos se encontram;

Opte por estacionar em locais seguros, com preferência por locais iluminados, movimentados ou com vigilância;

Ative o alarme e, se possível, utilize aplicações de localização em equipamentos eletrónicos (tablets, computadores, telemóveis).

Caso detete sinais de arrombamento no seu veículo:

Evite a contaminação do local do crime para preservar vestígios que auxiliem a investigação;

Contacte as autoridades facultando o máximo de informação (local, descrição dos bens, suspeitos ou viaturas estranhas que tenha avistado);

A descrição detalhada e fotografias dos bens furtados são essenciais para uma possível recuperação.

A Guarda Nacional Republicana garante que "mantém um patrulhamento reforçado nestas áreas críticas, reafirmando que a segurança de todos começa com a responsabilidade e prevenção de cada cidadão".