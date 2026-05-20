Vizinho detido por crimes sexuais contra crianças em Macedo de Cavaleiros

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, deteve, ontem, um homem de 79 anos, no cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito, por crimes de abuso sexual de crianças e importunação sexual.

A investigação teve início em Março de 2026, após conhecimento de comportamentos ilícitos deste para com crianças vizinhas, moradoras no mesmo bloco habitacional. O detido, que há cerca de um mês acabou de cumprir pena por crimes de igual natureza, será presente a interrogatório judicial, com vista à aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. PJ

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Macedo de Cavaleiros.