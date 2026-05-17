Unidade Sénior do Sagrado Coração ascende a quase 3,5 milhões de euros

As obras de construção da Unidade Sénior do Sagrado Coração, no Monte, estão a decorrer a bom ritmo e representam um investimento de 3.487.466,15 euros, ao abrigo do PRR. O presidente do Governo Regional vai visitar o espaço, amanhã, segunda-feira, pelas 15 horas.

O projecto consiste na requalificação de parte do Colégio Missionário Sagrado Coração em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), no concelho do Funchal, a ser gerida pelo Centro Social e Paroquial de São Bento. Trata-se do edifício onde funcionava o Colégio Missionário Sagrado Coração.

"A nova Estrutura permitirá disponibilizar serviços permanentes e diferenciados, ajustados às necessidades das pessoas idosas, com idade igual a superior aos 65 anos, especialmente em situação de dependência funcional ou em fase final de vida, bem como da população em situação de sem-abrigo", explica uma nota enviada à imprensa.

O objectivo passa por reforçar as respostas sociais dirigidas às pessoas mais vulneráveis, "garantindo não apenas o acesso ao apoio necessário, mas também promovendo a autonomia, a inclusão social e o bem-estar".