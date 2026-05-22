Gelado Swee nasce da valorização dos produtos agrícolas da Região

A aposta na inovação e no desenvolvimento de novos produtos derivados da produção agrícola regional foi destacada durante a apresentação do novo gelado Swee, resultado de uma parceria entre a Marca Banana da Madeira (GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana) e a Marca Brisa Maracujá (ECM- Empresa de Cerveja da Madeira), numa conjugação de sabores e identidades profundamente ligadas à Madeira.

Segundo nota à imprensa, "a iniciativa evidencia a importância da criação de sinergias entre empresas, marcas e produtores, promovendo projectos conjuntos capazes de acrescentar valor à produção regional e gerar novas oportunidades económicas para os produtores locais".

A transformação dos produtos agrícolas regionais foi apontada pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, “como um passo indispensável para a valorização da produção e dos produtores, permitindo aumentar a competitividade, diversificar a oferta e criar produtos diferenciadores com maior capacidade de afirmação no mercado”. Para o governante, “esta estratégia contribui não apenas para a valorização económica dos produtos agrícolas, mas também para o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos produtores regionais”.

Nuno Maciel acredita que a valorização dos produtos regionais não deve restringir-se à comercialização em fresco, sendo fundamental investir na transformação agroalimentar como forma de diferenciação, inovação e aumento da competitividade das marcas madeirenses. “O novo gelado Swee representa precisamente essa visão estratégica, ao unir duas marcas icónicas da Região num produto diferenciador, com forte identidade madeirense e elevada capacidade de projeção comercial”, sustenta.

Já presente em mais de mil pontos de venda em todo o território nacional, e conforme acrescenta a mesma nota, "o produto constitui um exemplo concreto da forma como o trabalho colaborativo entre entidades regionais pode potenciar a notoriedade da Madeira, promover os seus produtos emblemáticos e aproximar as marcas regionais de novos públicos e mercados".

Por fim, refere que "a iniciativa reforça ainda o posicionamento da Banana da Madeira enquanto produto de excelência, associado à inovação, autenticidade e capacidade de adaptação às novas tendências de consumo, sem perder a ligação às raízes e à identidade agrícola da Região".