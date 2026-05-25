“Será um momento memorável”

O director-geral e editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, destacou a parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava na realização da Festa do Panda, sublinhando que a iniciativa reforça a missão comum de estar próximo das pessoas.

“Queremos manter vivo o propósito de pugnar pelos interesses daqueles que são os nossos mais directos beneficiários. No nosso caso, os madeirenses; no caso da Câmara, os ribeira-bravenses e todos aqueles que por aqui passam”, afirmou.

Ricardo Miguel Oliveira lembrou que o DIÁRIO assinala este ano 150 anos de existência e que procura associar-se a projectos de qualidade, capazes de gerar “boa disposição, alegria e satisfação”.

O responsável destacou que a Festa do Panda tem permitido, ao longo dos anos, proporcionar momentos de diversão a milhares de crianças e famílias, considerando tratar-se de uma relação “quase umbilical” com este espectáculo.

Este ano, explicou, a iniciativa surge reforçada, com a Banda do Panda, a Patrulha Pata e Baby Shark, numa edição em que “a alegria será a triplicar”.

O espectáculo está marcado para 31 de Maio, às 11 horas, na nova praça da Ribeira Brava, com entrada livre. Além do cartaz principal, haverá actividades lúdicas e criativas, pinturas faciais, tatuagens temporárias, tranças, insufláveis, trampolim, brinquedos, pipocas, algodão doce e balões com hélio.

Ricardo Miguel Oliveira deixou ainda uma palavra de reconhecimento à Câmara Municipal da Ribeira Brava, considerando que a autarquia “faz bem aquilo que faz pelos seus”, ao perceber que nem sempre o essencial passa apenas por obras, estradas, luz ou água.

“Às vezes é preciso dar diversão, animação e momentos de folga e folia às famílias”, frisou.

O director do DIÁRIO sublinhou também a importância de descentralizar grandes eventos, levando iniciativas de forte impacto social e mediático para fora dos centros urbanos habituais.

“Os grandes eventos não podem ser só para aqueles que já têm abundância. Queremos estar próximos das pessoas”, afirmou.

No final, agradeceu a disponibilidade e colaboração institucional do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, destacando a sensibilidade da autarquia para acolher uma iniciativa que, disse, dá dimensão ao concelho e proporciona à população “um momento que se espera memorável”.