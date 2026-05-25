Autarquia alerta para queimada controlada no Parque Ecológico do Funchal nos dias 26, 27 e 29 de Maio

O Município do Funchal informa que, nos dias 26, 27 e 29 de Maio, caso as condições meteorológicas sejam favoráveis, será realizada uma queimada controlada de matos sobrantes resultantes das limpezas de vegetação na área próxima da Ribeira das Cales, no Parque Ecológico do Funchal.

Numa publicação feita no Facebook, a autarquia revela que "esta acção será coordenada e acompanhada pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, no âmbito dos trabalhos de gestão de combustível e prevenção de incêndios rurais".

Avisa ainda que "durante os trabalhos poderá ser visível fumo na zona envolvente, situação que se encontra devidamente controlada e monitorizada pelas entidades competentes".

Adianta ainda que "a realização da operação estará sempre dependente da avaliação das condições de segurança e meteorológicas verificadas no local".

Solicita também à população "compreensão e tranquilidade relativamente à presença de fumo naquela área durante o período da intervenção".