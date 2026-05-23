PSD-Madeira conclui Jornadas Parlamentares em Câmara de Lobos

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira encerrou as Jornadas Parlamentares Locais no concelho de Câmara de Lobos, com visitas a projectos de reabilitação urbana e reuniões com agentes do sector do turismo, informou o partido, este sábado, através de comunicado à imprensa.

Entre os locais visitados esteve o Lobos Park, destacado pelo deputado Sérgio Oliveira como "uma zona que merecia ser reabilitada, que estava devoluta e foi devolvida à população local", permitindo hoje "a fruição de toda a população de Câmara de Lobos, mas também de quem nos visita". O Ilhéu de Câmara de Lobos foi outro dos pontos da agenda, classificado pelo mesmo deputado como "um sinónimo da perfeita reabilitação urbana".

As jornadas incluíram ainda um encontro com empresários e operadores turísticos - hotelaria, restauração, animação turística e actividades marítimo-turísticas -, que permitiu perceber "que diferentes áreas do turismo acrescentam valor ao concelho".

O PSD considera que os investimentos visitados representam exemplos de políticas públicas orientadas para as pessoas e para a valorização do território.