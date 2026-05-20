Marta Freitas lembra que em 2023 as camas de cuidados continuados previstas eram 1.080

"O Governo Regional chumbou na Matemática e na rede de cuidados continuados", afirmou Marta Freitas.

A deputada do PS recordou que, em 2023, estavam previstas 1.080 camas de cuidados continuados que depois "passaram para 219".

O governo, diz, "deixou o processo chegar ao limite" e "executou mal", afirma. Um dos exemplos é o caso da escola de São Jorge que deveria ter sido transformada em unidade de cuidados continuados e não avançou.