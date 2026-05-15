Coligação Mais Santa Cruz destaca recuo da autarquia

A Coligação Mais Santa Cruz refere, em nota enviada, que foi com "enorme satisfação" que recebeu a notícia da autarquia local relativamente à retirada de algumas lombas e remodelação de algumas estradas no Caniço.

“Esta foi uma medida por nós apresentada durante a campanha eleitoral, tendo na altura o JPP deixado muitas críticas a esta nossa proposta. Seis meses depois acabam por reconhecer que tínhamos razão, um sinal de que começa a haver alguma abertura para ouvir as boas sugestões da coligação Mais Santa Cruz, em vez de persistir nos erros cometidos por Filipe Sousa e entusiasticamente apoiados pela Junta de Freguesia do Caniço”, frisam.

Ainda assim, lamentam que "tenha sido preciso gastar tanto dinheiro para, no fim, chegar exatamente ao ponto onde já se devia estar."

"Mas, ainda assim, não deixa de ser positivo: reconhecer erros, mesmo que de forma indirecta, é sempre um passo dado na direção certa… mesmo que com algum atraso", reitera.

Sublinha que "mais vale tarde do que nunca", embora alerte que "antes de avançar para a obra, façam o trabalho de casa para que desta vez a coisa fique bem feita e não seja preciso mudar alturas, larguras, ou mesmo pinturas. A população agradece."