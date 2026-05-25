Cruzeiro Eclipse Solar 2027

Já imaginou assistir a um eclipse solar em pleno mar?

No dia 2 de Agosto de 2027 acontecerá um dos mais impressionantes fenómenos astronómicos deste século: um eclipse solar de quase 7 minutos que será visível entre a península Ibérica e o Norte de África.

Poderá ter essa experiência verdadeiramente única a bordo do ‘Mariner of the Seas’ durante o Cruzeiro Eclipse Solar com partida de Lisboa a 30 de Julho e 2027… caso contrário, terá de esperar pelo próximo eclipse semelhante que acontecerá em 2114.

Cruzeiro Eclipse Solar - Marrocos e Espanha

Descubra a fusão entre as culturas mediterrânica e árabe num roteiro cheio de personalidade. De Tânger a Palma de Maiorca, cada escala oferece experiências únicas. Uma viagem equilibrada entre praia, história e gastronomia.

Navio: ‘Mariner of the Seas’

Partida: 30 de Julho de 2027 – 8 dias

Embarque: Lisboa

Desembarque: Barcelona

Itinerário: Lisboa, Tânger, Casablanca, Gibraltar, Cartagena, Palma de Maiorca, Barcelona

Preço: desde 1 278€ por pessoa

Inclui: cruzeiro de 7 noites em camarote duplo interior em regime de pensão completa, sumos ao pequeno-almoço, chá, café americano, limonada e água não engarrafada, taxas portuárias e gratificações.

Não inclui: passagens aéreas, despesas de reserva, seguro, extras de carácter pessoal e qualquer serviço não mencionado como incluído.

Faça já a sua reserva com a Intertours para garantir o seu lugar a bordo, aos melhores preços.

Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

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