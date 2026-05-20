Governo recusa adiar obras no Aeroporto do Porto Santo e pede justificações à Binter

O Governo da República recusou uma proposta da ANA - que pediu a conclusão das obras no Aeroporto do Porto Santo para 2029 - classificando a derrapagem dos prazos como "absolutamente inaceitável".

A posição foi assumida pelo secretário de Estado das Infraestruturas, que, durante uma audição parlamentar, revelou que a concessionária tentou rever o calendário da empreitada que tinha prazo de conclusão prevista para o final de 2025.

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"Eles voltaram a nós com uma proposta de 2029 para a conclusão das obras, coisa que nós dissemos que era absolutamente inaceitável e foi recusado", afirmou o governante. Para tentar desbloquear o impasse, está já agendada uma nova reunião para o dia 3 de Junho entre a ANA e a estrutura de missão criada pelo actual Governo, encontro do qual "sairá uma nova data".

Na mesma intervenção, o secretário de Estado criticou a forma como o processo foi conduzido no passado, apontando a falta de uma "gestão axtiva" do contrato de concessão, e revelou um dado novo que está a merecer a atenção da tutela.

Paulo Neves confronta ministro das Infraestruturas sobre duas questões que afligem Porto Santo O deputado do PSD-Madeira em Lisboa, Paulo Neves, confrontou esta manhã o ministro das Infraestruturas com duas questões que afectam directamente a população do Porto Santo: as falhas no serviço prestado pela companhia aérea Binter e o estado degradado da gare do aeroporto da ilha.

Após uma consulta de preços entre os empreiteiros para a realização da obra "houve uma queixa da ANA à Autoridade da Concorrência" por alegada concertação de preços entre as empresas de construção, um facto que Hugo Espírito Santo classifica como "um tema sério e que deve preocupar".

Cancelamentos da Binter afectam 3% da operação

Confrontado por Paulo Neves, deputado eleito pelo PSD-Madeira, com as recentes falhas nas ligações aéreas entre a Madeira e o Porto Santo, o governante recorreu aos números dos primeiros quatro meses do ano para relativizar o impacto dos cancelamentos da Binter, atribuindo as perturbações às más condições meteorológicas típicas do Inverno.

"No primeiro quadrimestre deste ano houve 18 cancelamentos, dos quais sete foram recuperados, o que dá 11 cancelamentos no total. Esses 11 cancelamentos foram todos motivados por questões climatéricas", justificou Hugo Espírito Santo.

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Tendo em conta que se realizaram 350 voos no mesmo período, as falhas representam apenas "cerca de 3%" da operação. "Confesso que não me parece, no contexto da ilha e da meteorologia da Madeira e do Porto Santo, um valor demasiado elevado", sublinhou o secretário de Estado, lembrando que "é manifestamente difícil operar, por vezes, no arquipélago" devido à ação dos ventos.

Apesar de considerar a percentagem de cancelamentos residual, Hugo Espírito Santo assegurou que o Governo da República não vai deixar a situação sem escrutínio: "Irei interpelar a ANAC e a Binter sobre a situação para perceber o que é que se está a passar."